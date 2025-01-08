Турция и Сирия могут провести военную операцию против курдских боевиков
Турция и Сирия могут провести крупную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, организация признана экстремистской и запрещена в Турции), если Запад выдвинет «новые требования», пишет газета Hurriyet.
Отмечается, что находящиеся в Сирии члены РПК продолжают настаивать на создании другого правительства Сирии, в ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к курдам.
«Если РПК не откажется от оружия, если она будет настаивать на другой власти в Сирии и если западные страны будут выдвигать требования в этом направлении, то масштабная военная операция с участием сирийского государства станет неизбежной», – пишет издание.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция выступила с таким ультиматумом курдским боевикам в Сирии, и в случае его игнорирования военная операция может «стать актуальной».
По данным Hurriet, Анкара прилагала усилия в Сирии не для того, чтобы «РПК продолжала свое существование».
19 декабря Фидан заявил, что в случае если новые сирийские власти будут контролировать всю страну, Турция не будет проводить военную операцию против курдских «Сил народной самообороны», аффилированных с Рабочей партией Курдистана. Фидан рассказал, что расширение влияния РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и СНС в Сирии представляет серьезную угрозу для Турции.