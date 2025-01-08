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Турция и Сирия могут провести военную операцию против курдских боевиков

Ведомости

Турция и Сирия могут провести крупную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, организация признана экстремистской и запрещена в Турции), если Запад выдвинет «новые требования», пишет газета Hurriyet.

Отмечается, что находящиеся в Сирии члены РПК продолжают настаивать на создании другого правительства Сирии, в ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к курдам.

«Если РПК не откажется от оружия, если она будет настаивать на другой власти в Сирии и если западные страны будут выдвигать требования в этом направлении, то масштабная военная операция с участием сирийского государства станет неизбежной», – пишет издание.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция выступила с таким ультиматумом курдским боевикам в Сирии, и в случае его игнорирования военная операция может «стать актуальной».

По данным Hurriet, Анкара прилагала усилия в Сирии не для того, чтобы «РПК продолжала свое существование».

19 декабря Фидан заявил, что в случае если новые сирийские власти будут контролировать всю страну, Турция не будет проводить военную операцию против курдских «Сил народной самообороны», аффилированных с Рабочей партией Курдистана. Фидан рассказал, что расширение влияния РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и СНС в Сирии представляет серьезную угрозу для Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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