WSJ: в США опасаются возможного вторжения Турции в Сирию
Турция и поддерживаемые ею группировки наращивают силы у границы с Сирией, что вызывает у США опасения о возможной подготовке вторжения на территорию, удерживаемую курдами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Собеседники издания уточнили, что Турция направила к границе боевиков и большое количество артиллерии. Турецкие силы сосредоточены возле сирийского города Кобани (Айн-эль-Араб). Один американский чиновник указал, что вторжение Турции неизбежно. Другой источник газеты считает, что наращивание сил у границы похоже на действия турецких военных перед вторжением на северо-восток Сирии в 2019 г. «Мы следим за этим и призываем к сдержанности», – подчеркнул он.
Представитель гражданской администрации курдов Ильхам Ахмед 16 декабря в письме избранному президенту США Дональду Трампу призвал его надавить на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и отговорить его от боевых действий. По его словам, Турция собирается установить контроль над территорией, которая контролируется курдами, последствия этого будут катастрофическими.
16 декабря Трамп заявил, что за падением власти президента Сирии Башара Асада стоит Турция. Он отметил, что вооруженная оппозиция, захватившая власть в стране, контролируется Анкарой.
14 декабря посольство Турции в Сирии возобновило работу спустя 12 лет. Эрдоган 9 декабря объявил народы Турции и Сирии братскими. Он назвал сирийский народ «настоящими хозяевами этой славной победы». Президент Турции также указал на готовность Анкары помочь Сирии в восстановлении.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. В тот же день поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА) начала операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном Рабочей партии Курдистана. Турция и курдский народ находятся в многолетнем национально-этническом конфликте. Возглавляемая курдами Рабочая партия Курдистана, выступающая за создание курдской автономии, имеет значительное присутствие на северо-востоке Сирии.