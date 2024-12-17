WSJ: в США опасаются возможного вторжения Турции в Сирию

Собеседники издания уточнили, что Турция направила к границе боевиков и большое количество артиллерии. Турецкие силы сосредоточены возле сирийского города Кобани (Айн-эль-Араб). Один американский чиновник указал, что вторжение Турции неизбежно. Другой источник газеты считает, что наращивание сил у границы похоже на действия турецких военных перед вторжением на северо-восток Сирии в 2019 г. «Мы следим за этим и призываем к сдержанности», – подчеркнул он.