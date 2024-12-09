Эрдоган назвал братскими народы Турции и Сирии
Народы Турции и Сирии являются братскими, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства республики.
«Сирийский народ – наши братья и сестры. Это наши дорогие друзья из всех слоев общества и всех вероисповеданий. Мавзолеи, мосты, фонтаны, трактиры, мечети, украшающие Сирию от одного конца до другого, – это знаки нашего братства, которое длится из вечности в вечность», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он назвал сирийский народ «настоящими хозяевами этой славной победы». Турецкий лидер также заявил, что Анкара готова помочь Сирии в восстановлении. Бывшего лидера Сирии Башара Асада турецкий президент обвинил в бегстве.
«Мы выступали за мир, свободу, диалог, справедливость и скорейшее мирное урегулирование в Сирии. Несмотря на враждебное отношение свергнутого режима, мы при любых обстоятельствах защищали территориальную целостность и унитарное устройство Сирии», – заявил Эрдоган.
8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. МИД России 8 декабря сообщил, что Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем.
В тот же день поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА) начала операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном Рабочей партии Курдистана. Турция и курдский народ находятся в многолетнем национально-этническом конфликте. Возглавляемая курдами группировка РПК, выступающее за создание курдской автономии, имеет значительное присутствие на северо-востоке Сирии.