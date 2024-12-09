Эрдоган назвал братскими народы Турции и Сирии

«Сирийский народ – наши братья и сестры. Это наши дорогие друзья из всех слоев общества и всех вероисповеданий. Мавзолеи, мосты, фонтаны, трактиры, мечети, украшающие Сирию от одного конца до другого, – это знаки нашего братства, которое длится из вечности в вечность», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).