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Эрдоган назвал братскими народы Турции и Сирии

Ведомости

Народы Турции и Сирии являются братскими, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства республики.

«Сирийский народ – наши братья и сестры. Это наши дорогие друзья из всех слоев общества и всех вероисповеданий. Мавзолеи, мосты, фонтаны, трактиры, мечети, украшающие Сирию от одного конца до другого, – это знаки нашего братства, которое длится из вечности в вечность», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он назвал сирийский народ «настоящими хозяевами этой славной победы». Турецкий лидер также заявил, что Анкара готова помочь Сирии в восстановлении. Бывшего лидера Сирии Башара Асада турецкий президент обвинил в бегстве.

«Мы выступали за мир, свободу, диалог, справедливость и скорейшее мирное урегулирование в Сирии. Несмотря на враждебное отношение свергнутого режима, мы при любых обстоятельствах защищали территориальную целостность и унитарное устройство Сирии», – заявил Эрдоган.

8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. МИД России 8 декабря сообщил, что Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем. 

В тот же день поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА) начала операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном Рабочей партии Курдистана. Турция и курдский народ находятся в многолетнем национально-этническом конфликте. Возглавляемая курдами группировка РПК, выступающее за создание курдской автономии, имеет значительное присутствие на северо-востоке Сирии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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