CNN: посольство Турции в Сирии возобновило работу спустя 12 лет

13 декабря министр иностранных дел Турции заявил, что посольство Турции в Сирии вернется к работе 14 декабря. Турецкое посольство в Дамаске не работало на протяжении 12 лет. В 2012 г. в Сирии также были закрыты диппредставительства Великобритании, Франции, Италии, Польши, Греции, США, Канады, Бразилии и арабских государств Персидского залива.