CNN: посольство Турции в Сирии возобновило работу спустя 12 лет
По информации телеканала, над зданием посольства Турции в Сирии вывесили турецкий флаг.
13 декабря министр иностранных дел Турции заявил, что посольство Турции в Сирии вернется к работе 14 декабря. Турецкое посольство в Дамаске не работало на протяжении 12 лет. В 2012 г. в Сирии также были закрыты диппредставительства Великобритании, Франции, Италии, Польши, Греции, США, Канады, Бразилии и арабских государств Персидского залива.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.
В тот же день поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА) начала операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном Рабочей партии Курдистана. Турция и курдский народ находятся в многолетнем национально-этническом конфликте. Возглавляемая курдами Рабочая партия Курдистана, выступающая за создание курдской автономии, имеет значительное присутствие на северо-востоке Сирии.