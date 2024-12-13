Турецкое посольство в Сирии возобновит работу 14 декабря
Посольство Турции в Сирии вернется к работе 14 декабря, сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в эфире NTV.
«Когда начнет работать наше посольство? Сегодня наши дипломаты выехали. В субботу они приступят к работе», – сказал министр (цитата по ТАСС).
Посольство Турции в Дамаске не работало в течение 12 лет. В 2012 г. в Сирии также были закрыты посольства Великобритании, Франции, Италии, Польши, Греции, США, Канады, Бразилии, арабских государств Персидского залива.
9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что народы Турции и Сирии являются братскими. По его словам, сирийский народ – «настоящий хозяин этой славной победы». Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова помочь Сирии в восстановлении, и обвинил бывшего лидера республики Башара Асада в бегстве.
8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении правительства Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.
В тот же день поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА) начала операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном Рабочей партии Курдистана. Турция и курдский народ находятся в многолетнем национально-этническом конфликте. Возглавляемая курдами Рабочая партия Курдистана, выступающая за создание курдской автономии, имеет значительное присутствие на северо-востоке Сирии.