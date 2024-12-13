Турецкое посольство в Сирии возобновит работу 14 декабря

В тот же день поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА) начала операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном Рабочей партии Курдистана. Турция и курдский народ находятся в многолетнем национально-этническом конфликте. Возглавляемая курдами Рабочая партия Курдистана, выступающая за создание курдской автономии, имеет значительное присутствие на северо-востоке Сирии.