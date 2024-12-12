Как западные СМИ видят будущее Сирии после прихода к власти оппозиции

Большая часть западной прессы в свойственной ей манере описывает, как сирийцы, наконец, начали дышать свободно, как они устали от коррупции клана Асадов и как надеются на демократические преобразования. Более осторожные журналисты опасаются, что вместо необходимых 10 лет на восстановление после падения власти Башара Асада внутренние противоречия и хаос в Сирии будут только усугубляться. Для их разрешения у внешних игроков будет большой соблазн и дальше разрывать страну на части. Так, израильские силы ведут масштабные атаки по всей Сирии, нанеся удары по столице, аэропортам и другим объектам стратегической инфраструктуры.