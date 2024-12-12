Как западные СМИ видят будущее Сирии после прихода к власти оппозиции

Как западные СМИ видят будущее Сирии после прихода к власти оппозицииОтброшенной на полвека в своем развитии стране потребуются десятилетия на восстановление
Мухаммед аль-Башир официально назначен исполняющим обязанности премьер-министра переходного правительства Сирии до 1 марта 2025 г., сообщил он в телевизионном заявлении 10 декабря. По его словам, оно должно обеспечить возобновление работы государственных служб на переходный период. На следующий день после назначения новый премьер временного сирийского правительства заявил о плохом финансовом положении страны.
Большая часть западной прессы в свойственной ей манере описывает, как сирийцы, наконец, начали дышать свободно, как они устали от коррупции клана Асадов и как надеются на демократические преобразования. Более осторожные журналисты опасаются, что вместо необходимых 10 лет на восстановление после падения власти Башара Асада внутренние противоречия и хаос в Сирии будут только усугубляться. Для их разрешения у внешних игроков будет большой соблазн и дальше разрывать страну на части. Так, израильские силы ведут масштабные атаки по всей Сирии, нанеся удары по столице, аэропортам и другим объектам стратегической инфраструктуры.
«Ведомости» собрали мнения западных журналистов на тему будущего страны при новой власти.
«Вскоре после падения Дамаска под натиском южных повстанцев премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали в записанном послании пообещал сотрудничать с повстанцами и поддержать «плавную и систематическую передачу правительственных функций», а также сохранить «государственные объекты».
Вооруженная оппозиция Сирии планирует сформировать правительство, определяемое институтами и «советом, избранным народом», сказал CNN Абу Мохаммад аль-Джолани. «Мое сердце жаждало этого момента, – добавил Джолани. – В Сирии нет ни одного дома, которого бы не коснулась война».
«Экономика Сирии сократилась на 85% за годы гражданской войны, которая уничтожила инфраструктуру и спровоцировала гиперинфляцию.
Почти 14 лет конфликта, международные санкции и исход 4,82 млн человек – более пятой части населения страны – нанесли серьезный урон и без того одной из беднейших стран на Ближнем Востоке.
Два главных столпа сирийской экономики – нефть и сельское хозяйство – были уничтожены. Хотя экспорт нефти из Сирии был крошечным по сравнению с другими странами Ближнего Востока, он составил около четверти государственных доходов в 2010 г. Производство продуктов питания внесло аналогичный вклад в ВВП.
Стране может потребоваться около 10 лет, чтобы вернуться к уровню ВВП 2011 г., и два десятилетия, чтобы полностью восстановиться. Но перспективы Сирии могут ухудшиться в случае дальнейшей политической нестабильности.
Старший аналитик Международной кризисной группы Делани Саймон написала в X, что Сирия является «одной из самых сильно санкционированных стран в мире», добавив, что оставить эти ограничения на месте было бы все равно, что «выдернуть коврик из Сирии, которая только пытается устоять».
«Восстановление Сирии станет колоссальной задачей после 13 лет гражданской войны, в которой погибли сотни тысяч людей. Города были разрушены бомбардировками, сельские районы обезлюдели, экономика была выпотрошена международными санкциями, а миллионы беженцев все еще живут в лагерях после одного из крупнейших перемещений современности. Но настроение в Дамаске оставалось праздничным, беженцы начали возвращаться на родину, которую не видели годами».
«Пока еще слишком рано делать заявления о том, что будет дальше в Сирии. В ближайшие недели и месяцы есть место как для оптимизма, так и для цинизма.
Есть много сирийских беженцев, которые были лишены своих прав и не смогли передать гражданство своим детям, поскольку предыдущий режим не признавал никаких документов, выданных не его собственными властями.
Многие дома были разрушены и разграблены, а доступ к основным услугам, таким как электричество, нестабилен. Инфраструктура во многих местах была уничтожена. Разрушений так много, что компенсация и реконструкция будут затруднены, особенно с учетом того, что израильская оккупация на юге расширяется, а израильские бомбардировки продолжаются».
«Лидер повстанцев Ахмед аш-Шараа предложил награды высокопоставленным офицерам армии и разведки, замешанным в военных преступлениях. «Мы не колеблясь привлечем к ответственности преступников, убийц, офицеров безопасности и армии, причастных к пыткам сирийского народа», – заявил Шараа, известный как Абу Мохаммед аль-Джолани, в своем заявлении в Telegram. Он добавил, что новые власти Сирии будут добиваться возвращения чиновников режима Асада, бежавших за границу.
Однако эксперты по правовым вопросам, которые собирали доказательства военных преступлений и преступлений против человечности в Сирии, предупредили, что Сирия далека от того, чтобы иметь правовую систему, способную проводить судебные процессы по военным преступлениям.
На момент своего падения режим содержал под стражей более 135 000 человек, включая почти 4000 детей. Но были и другие преступники, включая группировку Шараа «Хайят Тахрир аш-Шам»
«В Египте и Тунисе к власти в конечном итоге пришли новые сильные мира сего, сокрушив попытки построить плюралистические демократии. В Ливии и Йемене соперничающие ополчения боролись за контроль, что привело к гражданской войне и разделу обеих стран.
Иностранные державы, такие как Иран, Турция, Россия и США, которые поддерживают разные стороны конфликта, будут стремиться сохранить влияние в новую эпоху, что может привести к продлению внутренних споров в Сирии.
Учитывая сложность внутренней динамики Сирии, некоторые полагают, что уход Асада, скорее всего, усилит разногласия, возникшие в результате 13-летней войны в стране, а не залечит их.
Однако другие аналитики утверждают, что именно благодаря своему военному опыту сирийцы, возможно, смогут добиться того, чего не смогли их коллеги в Египте и других странах. По словам Санам Вакиля, руководителя программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в лондонском исследовательском институте Chatham House
«Лучшим сценарием является то, что сирийцы с помощью крупных игроков в регионе найдут способ создать послевоенное настроение национального примирения, а не волну грабежей и мести, которая втянет страну в новую войну.
Худшим сценарием для сирийцев является то, что их страна последует примеру двух арабских диктатур, которые после падения своих режимов погрузились в жестокий хаос.
Полковник Каддафи из Ливии и Саддам Хусейн из Ирака были устранены без готовой замены, ожидающей своего часа. Необдуманное иностранное вмешательство во многом способствовало возникновению двух катастроф.
Вакуум, оставленный диктаторами, заполнили волны грабежей, мести, захвата власти и гражданской войны.
Сирийцы не управляли своей судьбой на протяжении поколений. Сирийцы до сих пор не имеют возможности управлять своей жизнью. Если бы они имели возможность, у них был бы шанс создать новую и лучшую страну».