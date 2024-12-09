Кто такой аль-Джулани – лидер тех, кто сверг Асада в Сирии

В конце ноября объединившиеся противники сирийского правительства предприняли крупнейшую за четыре года атаку на широком фронте. Ядром атакующих стали силы базировавшейся последние годы в провинции Идлиб на севере Сирии исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Во взаимодействии с другими группировками разной степени радикальности и светскости, не согласными с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, 30 ноября они почти без сопротивления вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. А уже 5 декабря сирийские власти потеряли контроль над четвертым по величине городом страны Хамой.