Кто такой аль-Джулани – лидер тех, кто сверг Асада в Сирии

Кто такой аль-Джулани – лидер тех, кто сверг Асада в СирииИз студентов – в джихадисты, из исламистов – в могильщика режима
В конце ноября объединившиеся противники сирийского правительства предприняли крупнейшую за четыре года атаку на широком фронте. Ядром атакующих стали силы базировавшейся последние годы в провинции Идлиб на севере Сирии исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Во взаимодействии с другими группировками разной степени радикальности и светскости, не согласными с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, 30 ноября они почти без сопротивления вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. А уже 5 декабря сирийские власти потеряли контроль над четвертым по величине городом страны Хамой.
Лидер группировки ХТШ и главный командир противников правительства Абу Мухаммад аль-Джулани 6 декабря появился в эфире CNN и назвал целью действий противников действовавшего правительства страны свержение Асада. Аль-Джулани заявил американским журналистам, что намерен создать правительство, основанное на институтах и «совете, избранном народом». Reuters пишет, что план наступления повстанцев разработал именно аль-Джулани. Из-за своих прежних связей с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России) в составе основанной им же и возглавленной предшественницы ХТШ «Джебхат ан-Нусра» (считалась сирийским филиалом «Аль-Каиды», признана террористической и запрещена в России) он признан террористом в США, Европе и Турции.