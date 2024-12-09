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Кто такой аль-Джулани – лидер тех, кто сверг Асада в Сирии

Из студентов – в джихадисты, из исламистов – в могильщика режима
Илья Лакстыгал
Balkis Press / ABACA / TASS
Balkis Press / ABACA / TASS

В конце ноября объединившиеся противники сирийского правительства предприняли крупнейшую за четыре года атаку на широком фронте. Ядром атакующих стали силы базировавшейся последние годы в провинции Идлиб на севере Сирии исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Во взаимодействии с другими группировками разной степени радикальности и светскости, не согласными с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, 30 ноября они почти без сопротивления вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. А уже 5 декабря сирийские власти потеряли контроль над четвертым по величине городом страны Хамой.

Лидер группировки ХТШ и главный командир противников правительства Абу Мухаммад аль-Джулани 6 декабря появился в эфире CNN и назвал целью действий противников действовавшего правительства страны свержение Асада. Аль-Джулани заявил американским журналистам, что намерен создать правительство, основанное на институтах и «совете, избранном народом». Reuters пишет, что план наступления повстанцев разработал именно аль-Джулани. Из-за своих прежних связей с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России) в составе основанной им же и возглавленной предшественницы ХТШ «Джебхат ан-Нусра» (считалась сирийским филиалом «Аль-Каиды», признана террористической и запрещена в России) он признан террористом в США, Европе и Турции.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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