Трамп обвинил Турцию в организации госпереворота в Сирии
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за падением власти Башара Асада в Сирии стоит Турция. В ходе пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) он отметил, что вооруженная оппозиция, захватившая власть в стране, контролируется Анкарой.
«Но никто не знает, кто стоит за другой стороной [новой власти в Сирии], а я знаю. Это Турция, она стоит за этим. [Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] очень умный человек. Они хотели [свержения Асада] 1000 лет, и [Эрдоган] получил это, а те люди, которые вошли в страну, контролируются Турцией», – сказал Трамп, его слова передает телеканал Fox.
14 декабря посольство Турции в Сирии возобновило работу спустя 12 лет.
Кроме того, Эрдоган объявил народы Турции и Сирии братскими. Он назвал сирийский народ «настоящими хозяевами этой славной победы». Турецкий лидер также заявил, что Анкара готова помочь Сирии в восстановлении. Бывшего лидера Сирии Асада турецкий президент обвинил в бегстве.
8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. МИД России 8 декабря сообщил, что Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем.
В тот же день поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА) начала операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном Рабочей партии Курдистана. Турция и курдский народ находятся в многолетнем национально-этническом конфликте. Возглавляемая курдами группировка РПК, выступающая за создание курдской автономии, имеет значительное присутствие на северо-востоке Сирии.