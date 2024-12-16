Трамп обвинил Турцию в организации госпереворота в Сирии

«Но никто не знает, кто стоит за другой стороной [новой власти в Сирии], а я знаю. Это Турция, она стоит за этим. [Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] очень умный человек. Они хотели [свержения Асада] 1000 лет, и [Эрдоган] получил это, а те люди, которые вошли в страну, контролируются Турцией», – сказал Трамп, его слова передает телеканал Fox.