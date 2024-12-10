Что будет с российскими военными базами в Сирии

Что будет с российскими военными базами в СирииРоссийская армия уходит из пунктов дислокации в глубине страны
Сохранение военного присутствия России в Сирии станет предметом «серьезного разговора» с будущими сирийскими властями, заявил 9 декабря журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в условиях политической трансформации и чрезвычайной нестабильности пока говорить о таких переговорах преждевременно. Заявления Пескова последовали на фоне слухов о выводе большей части российских войск с территории страны после падения власти президента Башара Асада 8 декабря и продолжающихся боев на сирийско-турецкой границе.
На данный момент, подчеркнул Песков, Москва делает все необходимое, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься вопросом обеспечения безопасности российских военных баз в Сирии. «Конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности», – добавил Песков.
Накануне в интервью в эфире телеканала Al Arabiya оставшийся в стране после отъезда экс-президента Асада в Россию премьер-министр и исполняющий обязанности главы государства на время переходного периода Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что вопрос о дальнейшем присутствии российских войск в Сирии «не в его компетенции». Это решение, добавил он, примут новые власти. Российский МИД 8 декабря сообщил, что российские базы находятся в режиме повышенной боеготовности, «но серьезной угрозы их безопасности нет».
На следующий день лондонский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека опубликовал видеозапись предположительного вывода российских военных из пункта дислокации к югу от Кобани в районе сирийско-турецкой границы. «Ведомости» направили запрос в Минобороны России. До этого телеканал CNN Turk сообщил, что российское руководство обратилось к Турции с просьбой помочь безопасно вывести российские войска из глубинных районов Сирии (за исключением военно-морской базы «Тартус» и авиабазы «Хмеймим»).
На данный момент российским военным базам в Сирии ничего не угрожает, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов. В ближайшей перспективе присутствие российских военных в республике сохранится, отмечает эксперт.
«Я не исключаю, что в ближайшем будущем появится новый формат военно-технического сотрудничества и участие российских военных инструкторов в создании новой сирийской армии», – добавил эксперт.
Как считает востоковед Руслан Сулейманов, у России есть шанс сохранить свою базу в Тартусе и Хмеймиме, но это присутствие скорее будет иметь символическое значение. «Представители ХТШ («Хайят Тахрир аш-Шам»
Тем не менее, отмечает Ибрагимов, российско-сирийские отношения в текущей ситуации вряд ли будут носить дружественный характер. Связи двух стран будут ограничиваться только теми сферами, которые представляют взаимный интерес, говорит он.
Впрочем, пока не понятно, кто возглавит Сирию в переходный период, отмечает Сулейманов: «В любом случае представителям ХТШ придется договариваться с международным сообществом и добиваться исключения организации из списка террористических. Тем не менее в истории Сирии начинается новый этап, и Москве, скорее всего, придется налаживать с ними контакт. Насколько успешно – большой вопрос».
Параллельно протурецкая Сирийская национальная армия (СНА) продолжает военные операции против проамериканского курдо-арабского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС) и очистила от них регион вокруг Манбиджа на сирийско-турецкой границе, который контролировался ими с 2016 г., передает агентство Anadolu. Анкара считает СДС террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана, с которой Турция ведет вооруженную борьбу не одно десятилетие.
Ранее турецкая армия проводила военные операции против этого движения в 2016, 2018 и 2019 гг., а во время новой эскалации 2 декабря СНА выбила СДС из анклава Тель-Рифаат в 25 км к северу от Алеппо.
9 декабря глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара хотела бы видеть Сирию такой страной, где «различные этнические и религиозные группы живут в мире, используя инклюзивный подход к управлению», и у которой хорошие отношения с соседями.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давно мечтает зачистить сирийско-турецкую границу от курдского присутствия чужими руками, продолжает Сулейманов. Но сделать это будет крайне трудно: курды контролируют до 40% сирийской территории и их по-прежнему поддерживают США. Захват новых территорий силами СНА, подчеркивает эксперт, не означает поражения курдских сил, противостояние с ними может занять длительное время.
В сирийские события активно включился и соседний Израиль. Через несколько часов после вхождения боевиков из ХТШ и союзной им Свободной сирийской армии в сирийскую столицу израильские военные впервые с 1973 г. пересекли демилитаризованную зону на Голанских высотах и вошли на территорию Сирии. В ходе операции израильские войска взяли под свой контроль гору Хермон и районы вокруг нее в 10 км от контролируемых Израилем Голанских высот, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
На следующий день министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что он приказал своим военным создать на юге Сирии «зону безопасности, свободную от тяжелого стратегического оружия и террористической инфраструктуры», чтобы немедленно пресечь возобновление маршрута контрабанды оружия из Ирана в Ливан через сирийскую территорию в сирийских пунктах пересечения границы. Кроме того, он поручил израильскому командованию установить контакты с общиной друзов и другими группами населения на юге страны.
В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что присутствие израильских войск на сирийской территории носит «временный характер» и призвано обеспечить безопасность еврейского государства во время политического хаоса в Сирии. Захват буферной зоны израильской армией в долгосрочной перспективе несет угрозу новой региональной эскалации, полагает Сулейманов.
Лидер ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани сам является выходцем с Голанских высот. И если ему удастся закрепиться во властных структурах Сирии, то он потенциально сможет объединить сирийцев для войны против общего врага – Израиля, говорит эксперт: «Сунниту аль-Джулани даже будет легче это сделать, чем в свое время Асаду, который принадлежит к небольшой шиитской общине алавитов. Асад даже не пытался эскалировать сирийско-израильские отношения, чем устраивал израильские власти».