Что будет с российскими военными базами в Сирии

Как считает востоковед Руслан Сулейманов, у России есть шанс сохранить свою базу в Тартусе и Хмеймиме, но это присутствие скорее будет иметь символическое значение. «Представители ХТШ («Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) ) никогда не выступали против присутствия в Сирии России, чего нельзя сказать про их отношение к Ирану – эта страна полностью теряет свое влияние в Сирии», – полагает эксперт.