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Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой о будущем российских военных баз

Ведомости

Новое сирийское руководство ведет переговоры с Россией по вопросу будущего военных баз РФ в республике, заявил министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра в интервью Al Araby.

По его словам, пока неясно, каким будет окончательное решение вопроса будущего российских военных баз.

«Мы пока не получали указаний [от нашего руководства на этот счет] <...>. Однако идут переговоры, которые ведет [наше] руководство при участии [сирийского] МИДа», – сказал министр (цитата по ТАСС).

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы Сирии Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент арабской республики Башар Асад бежал из страны, он получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент Владимир Путин сообщил, что Россия намерена использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям арабской республики. Вместе с тем, Москва пока не знает, сохранит ли она свои базы в Сирии. По словам Путина, это будет зависеть от совпадения интересов с новым сирийским руководством, захватившим власть после свержения Асада. Российские военнослужащие присутствуют на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе «Хмеймим» на северо-западе Сирии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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