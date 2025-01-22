Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой о будущем российских военных баз
Новое сирийское руководство ведет переговоры с Россией по вопросу будущего военных баз РФ в республике, заявил министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра в интервью Al Araby.
По его словам, пока неясно, каким будет окончательное решение вопроса будущего российских военных баз.
«Мы пока не получали указаний [от нашего руководства на этот счет] <...>. Однако идут переговоры, которые ведет [наше] руководство при участии [сирийского] МИДа», – сказал министр (цитата по ТАСС).
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы Сирии Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент арабской республики Башар Асад бежал из страны, он получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства.
19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент Владимир Путин сообщил, что Россия намерена использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям арабской республики. Вместе с тем, Москва пока не знает, сохранит ли она свои базы в Сирии. По словам Путина, это будет зависеть от совпадения интересов с новым сирийским руководством, захватившим власть после свержения Асада. Российские военнослужащие присутствуют на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе «Хмеймим» на северо-западе Сирии.