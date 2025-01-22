Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой о будущем российских военных баз

19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент Владимир Путин сообщил, что Россия намерена использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям арабской республики. Вместе с тем, Москва пока не знает, сохранит ли она свои базы в Сирии. По словам Путина, это будет зависеть от совпадения интересов с новым сирийским руководством, захватившим власть после свержения Асада. Российские военнослужащие присутствуют на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе «Хмеймим» на северо-западе Сирии.