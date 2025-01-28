Российская делегация прибыла в Сирию

Российская делегация прибыла в СириюВ прошлом году в арабской республике сменилась власть
В состав делегации входят заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Это первый визит российских представителей после смены власти в Сирии.
27 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Ливана и Сирии. 25 января ситуацию в Сирии российский министр обсудил с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани.
Смена власти в Сирии произошла 8 декабря 2024 г. после взятия столицы Дамаска вооруженной оппозицией. Бывший президент арабской республики Башар Асад бежал из страны, он получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает контакты с новым руководством Сирии.