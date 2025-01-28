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Российская делегация прибыла в Сирию

В прошлом году в арабской республике сменилась власть
Ведомости

Делегация России прибыла с визитом в сирийскую столицу Дамаск, пишет «РИА Новости».

В состав делегации входят заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Это первый визит российских представителей после смены власти в Сирии.

27 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Ливана и Сирии. 25 января ситуацию в Сирии российский министр обсудил с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани.

Смена власти в Сирии произошла 8 декабря 2024 г. после взятия столицы Дамаска вооруженной оппозицией. Бывший президент арабской республики Башар Асад бежал из страны, он получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает контакты с новым руководством Сирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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