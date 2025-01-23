Песков: Москва продолжает контакты с новым руководством Сирии

Министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил на следующий день, что сирийское руководство ведет переговоры с Россией по вопросу будущего военных баз РФ в республике. При этом окончательное решение по будущему баз пока неясно, говорил он.