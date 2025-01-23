Песков: Москва продолжает контакты с новым руководством Сирии
Российские власти находятся в контакте с новым руководством Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про статус российской базы в сирийском порту Тартус.
«Я лишь могу сказать, что по всем актуальным вопросам мы продолжаем наши контакты с руководством Сирии», – сказал он.
Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос про статус порта в Тартусе.
21 января стало известно, что сирийские власти расторгли соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении морским портом Тартус. Директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди говорил, что правительство страны сейчас работает над реструктуризацией порта и рассчитывает восстановить его полноценную работу.
Министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил на следующий день, что сирийское руководство ведет переговоры с Россией по вопросу будущего военных баз РФ в республике. При этом окончательное решение по будущему баз пока неясно, говорил он.
Смена власти в Сирии произошла 8 декабря 2024 г. после взятия столицы Дамаска вооруженной оппозицией. Бывший президент арабской республики Башар Асад бежал из страны, он получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.