Главы МИД России и ОАЭ обсудили ситуацию в Сирии и Ливане

Министры обменялись мнениями по ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на последние события в зоне палестино-израильского конфликта. Они отметили обоюдный настрой на поддержание внешнеполитической координации, в частности, на площадках международных организаций. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства стран с опорой на договоренности, достигнутые на высшем уровне, в том числе во время переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в октябре 2024 г.