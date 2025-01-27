Главы МИД России и ОАЭ обсудили ситуацию в Сирии и Ливане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Ливана и Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Министры обменялись мнениями по ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на последние события в зоне палестино-израильского конфликта. Они отметили обоюдный настрой на поддержание внешнеполитической координации, в частности, на площадках международных организаций. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства стран с опорой на договоренности, достигнутые на высшем уровне, в том числе во время переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в октябре 2024 г.
21 октября 2024 г. Путин и президент ОАЭ провели переговоры. Российский лидер указал, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ заметил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения между странами качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики.
До проведения переговоров главы государств приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак.