В Кремле начались переговоры Путина с президентом ОАЭ

Президент ОАЭ в ответном слове отметил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения между странами качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики. В частности, в 2018 г. товарообмен, за исключением нефтяной сферы, составлял $2,5 млрд, а в 2023 г. этот показатель превысил $11 млрд. ОАЭ готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких значений, отметил Аль Нахайян.