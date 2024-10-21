В Кремле начались переговоры Путина с президентом ОАЭ

В Кремле начались переговоры Путина с президентом ОАЭСтороны обсудят международную повестку, включая ситуацию на Ближнем Востоке
В Москве начались переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.
Судя по опубликованному Кремлем фрагменту видеозаписи встречи, переговоры проходят в расширенном составе с участием других представителей власти от обеих стран. На сайте президента РФ говорится, что в ходе встречи стороны планировали обсудить состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
В начале переговоров Путин отметил, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Стороны договорились, что коллеги из делегаций поработают над этими вопросами отдельно, в том числе и в ходе сегодняшней встречи.
Президент ОАЭ в ответном слове отметил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения между странами качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики. В частности, в 2018 г. товарообмен, за исключением нефтяной сферы, составлял $2,5 млрд, а в 2023 г. этот показатель превысил $11 млрд. ОАЭ готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких значений, отметил Аль Нахайян.
«ОАЭ работает над продвижением в сторону заключения соглашения о комплексном сотрудничестве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом. Это станет большим важным шагом», – добавил он.
Аль Нахайян сказал также, что Эмираты поддерживают создание многополярного мира, в котором будут развиваться все стороны и страны.
«Мы искренне поддерживаем вас в этом направлении и в рамках БРИКС, в рамках работы в ШОС, в рамках нашего взаимодействия в формате "ОПЕК плюс" и других направлениях», – сказал он.
Кроме того, заверил лидер ОАЭ, Эмираты продолжат прикладывать усилия в рамках посредничества по обмену военнопленными и урегулирования кризисов в интересах мира и обеих сторон.
Президент ОАЭ также поблагодарил Путина за вклад России в отправку эмиратского космонавта Хаззаа Аль-Мансури на Международную космическую станцию (МКС). Он отметил, что об этом мечтал еще основатель ОАЭ шейх Заид ибн Султан Аль Нахайян.
Официальная программа визита главы ОАЭ началась 21 октября. В рамках поездки в Россию он в том числе примет участие 22-24 октября в мероприятиях саммита БРИКС в Казани. Днем ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин принял президента ОАЭ в резиденции в подмосковном Ново-Огареве за неформальным ужином. Тогда глава РФ отметил, что отношения между двумя странами соответствуют уровню стратегического партнерства. Путин также поблагодарил лидера ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 21 октября рассказал, что неформальная встреча двух лидеров в Ново-Огареве длилась почти до полуночи. По его словам, общение президентов получилось «весьма насыщенным», конструктивным и доверительным по целому ряду вопросов.