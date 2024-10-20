Путин принял лидера ОАЭ в Ново-Огареве за неформальным ужином

Путин принял лидера ОАЭ в Ново-Огареве за неформальным ужиномПрезиденты планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за неформальным ужином, сообщили в Кремле.
«Официальная программа визита главы ОАЭ начнется 21 октября. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани», – говорится в сообщении Кремля.
В начале встречи Путин сообщил, что планирует обсудить с лидером ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке. По словам главы государства, отношения между двумя странами соответствуют уровню стратегического партнерства, а товарооборот за последние три года вырос втрое.
Президент РФ также поблагодарил лидера ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине. Мероприятие состоялось в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огареве.
Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. Путин назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил глава государства.