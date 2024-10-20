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Путин принял лидера ОАЭ в Ново-Огареве за неформальным ужином

Президенты планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
Ведомости

Президент России Владимир Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за неформальным ужином, сообщили в Кремле.

«Официальная программа визита главы ОАЭ начнется 21 октября. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани», – говорится в сообщении Кремля.

В начале встречи Путин сообщил, что планирует обсудить с лидером ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке. По словам главы государства, отношения между двумя странами соответствуют уровню стратегического партнерства, а товарооборот за последние три года вырос втрое.

Президент РФ также поблагодарил лидера ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине. Мероприятие состоялось в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огареве.

Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. Путин назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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