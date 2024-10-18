Владимир Путин встретился с представителями СМИ стран БРИКС

Ведущий программы «Сегодня вечером с Надимом» на телеканале Sky News Arabia Надим Котейх спросил российского президента, не смотрит ли Россия на себя как на «младшего партнера» в отношениях Китая и США. «У нас нет ни старших, ни младших, мы работаем в интересах друг друга», – ответил президент. Путин уточнил, что российско-китайское взаимодействие на международной арене является «безусловным фактором стратегической стабильности в мире». Президент отметил, что Россия и Китай активно работают в сфере в сельского хозяйства, энергетики, – в том числе, над созданием атомной электростанции в КНР. Важнейшими направлениями глава государства также назвал искусственный интеллект (ИИ), космос, инфраструктуру и пр.