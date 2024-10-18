Владимир Путин встретился с представителями СМИ стран БРИКС

Владимир Путин встретился с представителями СМИ стран БРИКСПрезидент обсудил отношения России и Китая, Ближний Восток и саммит объединения
Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями крупных СМИ стран – участниц БРИКС в подмосковном Ново-Огареве. Мероприятие состоялось за четыре дня до начала саммита объединения, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани.
Во вступительном слове глава государства поблагодарил зарубежных журналистов за освещение работы БРИКС. За почти год председательства России в объединении было сделано много, заявил президент. Путин в ходе выступления на Деловом форуме БРИКС 18 октября заявил, что план мероприятий председательства РФ в БРИКС выполнен более чем на 80% – проведено более 200 мероприятий, совещаний, конференций, состоялись экспертные и министерские заседания.
Президент отметил, что БРИКС не строился против кого бы то ни было – это союз государств, работающих вместе и учитывающих интересы друг друга. Сравнивая со странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), президент заявил, что рост в мировом ВВП стран БРИКС с 1992 по 2023 гг. удвоился, в то время как показатели государств «Большой семерки» снизились.
Отношения России и Китая
Ведущий программы «Сегодня вечером с Надимом» на телеканале Sky News Arabia Надим Котейх спросил российского президента, не смотрит ли Россия на себя как на «младшего партнера» в отношениях Китая и США. «У нас нет ни старших, ни младших, мы работаем в интересах друг друга», – ответил президент. Путин уточнил, что российско-китайское взаимодействие на международной арене является «безусловным фактором стратегической стабильности в мире». Президент отметил, что Россия и Китай активно работают в сфере в сельского хозяйства, энергетики, – в том числе, над созданием атомной электростанции в КНР. Важнейшими направлениями глава государства также назвал искусственный интеллект (ИИ), космос, инфраструктуру и пр.
Касаясь темы отношений США и Китая президент подчеркнул, что Москва не лезет в отношения других стран. При этом он прокомментировал действия США в отношении китайской стороны. По его словам, Вашингтон опоздал на 15 лет и ему не удастся затормозить развитие Китая. «Так же как невозможно сказать Солнцу: "не вставай", оно все равно поднимется», – провел аналогию президент. Российский лидер добавил, что Китай является самой крупной экономикой по паритету покупательной способности (ППС). На втором месте – США, на третьем – Индия, на четвертом – Россия.
Он затронул и ситуацию вокруг частично признанного Тайваня. По его словам, США активно втаскивают европейцев в Азиатский регион «как на аркане, как маленьких собачек» через структуры НАТО, создавая дополнительные точки напряжения. В частности, США перемещают вооружение, угрожающее Китаю и России. Президент заявил, что Москва не вмешивается в ситуацию вокруг острова, а «пристально наблюдает».
Обострение на Ближнем Востоке
Москва всегда поддерживала резолюции Совбеза ООН о создании двух государств – Израиля и Палестины, ответил президент на вопрос главного редактора саудовской газеты Arab News Фейсала Аббаса. Путин вновь заявил о важности создания палестинского государства.
Российский лидер отметил, что на саммит БРИКС в Казани приглашен президент Палестины Махмуд Аббас. Путин, отвечая на вопрос председателя южноафриканской медиагруппы Independent Media Икбала Сурве, сообщил, что Москва находится в контакте с Тель-Авивом и Тегераном по вопросу ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, России хотелось бы, чтобы этот бесконечный обмен ударами наконец-то остановился и были найдены способы развязки, которые удовлетворили бы все стороны конфликта.
Президент подчеркнул, что Россия не может вмешиваться в ситуацию между Ираном и Израилем – страны должны сами выстраивать свои отношения. При этом, Москва готова поспособствовать деэскалации и между этими странами, и в секторе Газа, и на юге Ливана, добавил Путин.
Про индийское кино
Интерес к индийскому кино в России очень большой, заявил президент отвечая на вопрос исполнительного редактора индийского агентства PTI Судхакара Наира. Путин отметил, что на российском телевидении существует отдельный канал, который транслирует индийское кино. Про развитие кинематографа стран БРИКС президент заметил, что в этом году на московском кинофестивале представили множество фильмов от режиссеров из стран объединения. Что касается экономической стороны дела, то кинематография – это тоже часть рынка, которую нужно регулировать, добавил Путин.
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, выступающий модератором встречи, заявил, что хотелось бы увидеть не просто индийское кино, а кино с представителями стран – членов БРИКС. Российские президент добавил, что также рассматривается идея организации совместных со странами БРИКС фестивалей, в том числе кинематографических.
Единая валюта БРИКС
«Мы не рассматривали этот вопрос [о создании единой валюты БРИКС]. Он и не созрел. Нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша. На данный момент, мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создании инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной», – сказал президент.
В том числе, страны БРИКС рассматривают возможность использования электронных инструментов, необходимости наладить отношения между центральными банками государств БРИКС и обеспечить надежный обмен финансовой информацией. Создание новой финансовой системы необходимо, по словам президента, во избежание ограничений со стороны других стран. Позже президент уточнил, что речь идет о создании аналога SWIFT.
Создание ядерного оружия Украиной
Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил российский президент. «Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас сделать это Украине – это не так просто для Украины сегодняшнего дня. <...> Это опасная провокация. Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию», – сказал президент. По его словам, украинские власти неоднократно говорили о возможности создания ядерного оружия – еще до переход кризиса в «горячую фазу».
Сообщения о якобы намерении Киева разработать ядерное оружие появились в октябре, после публикации немецкого таблоида Bild. В офисе президента Украины отвергли подобные планы. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «не собиралась создавать угрозу миру ядерным оружием» и назвал информацию «вбросом».
Мирные инициативы Бразилии и Китая
Путин подчеркнул, что Москва ознакомилась с предложениями Бразилии и Китая по мирному урегулирования российско-украинского конфликта только после их опубликования. Глава государства вновь напомнил, что Киев отказывается от переговоров и заявил, что бразильские и китайские предложения – хорошая база для попыток поиска мира.
Касаясь возможности посредничества третьих стран, президент заявил, что Россия приветствует предложения других государств по разрешению конфликта.
Ордер МУС на арест Путина
Отвечая на вопрос об ордере на его арест со стороны Международного уголовного суда (МУС), президент заявил, что этот орган не имеет юридической силы. Он пояснил, что ограничение в связи с ордером «очень легко обходятся». «Достаточно подписать межправительственное соглашение и все, юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена», – добавил он.
Путин также отметил, что Римский статут не был ратифицирован в США, Китае и других крупных странах. При этом он уточнил, что существование такой организации «может быть и не плохо, но нужно, чтобы она приняла универсальный характер».
«Мы знаем, что Международный уголовный суд заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей Ближнего Востока (20 мая генпрокурор МУС попросил суд выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидеров “Хамас” – “Ведомости”.), а потом на него из США "цыкнули", и он заткнулся», – отметил президент.
Завершая встречу, президент заявил, что у объединения БРИКС «хорошие, стабильные, надежные» перспективы. «Такая уверенность у меня основана на том, что у нас реально общие ценности. Общее понимание того, как нужно устраивать отношения друг с другом», – уточнил президент. По его словам, если все страны – участницы БРИКС будут руководствоваться этими принципами, то организация будет не только развиваться, но и станет существенным элементом «нового многополярного миропорядка».
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. 22 октября в Казани стартует саммит объединения, который продлится до 24 октября. «Ведомости» писали, что саммит БРИКС будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Основные мероприятия пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть (со второй половины дня 23 октября и 24 октября) – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».