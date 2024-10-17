Власти Израиля подтвердили убийство в Газе лидера «Хамаса» Синвара

С 2013 г. Синвар входил в политбюро «Хамас», а с 2017 г. возглавлял организацию в секторе Газа и фактически руководил анклавом. По данным израильских властей, он был одним их главных организаторов нападения палестинских радикалов на Израиль в октябре 2023 г. После этой атаки он находился под санкциями Великобритании и США, с 2015 г. американские спецслужбы считали его особо опасным террористом. 20 мая 2024 г. прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордер на арест Синвара, как ответственного за военные преступления.