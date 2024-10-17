Власти Израиля подтвердили убийство в Газе лидера «Хамаса» Синвара

Власти Израиля подтвердили убийство в Газе лидера «Хамаса» СинвараЕго предшественник Хания был убит в июле в Иране
Действующий глава политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхъя Синвар «ликвидирован» в результате операции армии обороны Израиля (АОИ). Это вечером 17 октября первой подтвердила пресс-служба израильского МИДа в соцсети X (бывший Twitter).
«Массовый убийца Яхъя Синвар, ответственный за резню и жестокости 7 октября [2023г.], убит солдатами армии обороны Израиля», – подтвердил в 19.45 мск и министр иностранных дел страны Исраэль Кац (цитата по Times of Israel).
По словам Каца, ликвидация Хании «большое военное и моральное достижение Израиля» и победа «свободного мира над осью зла радикального ислама во главе с Ираном».
Израильский министр иностранных дел также считает, что смерть главы политбюро «Хамас» создает возможности для немедленного освобождения израильских заложников.
О том, что Синвар мог быть убит среди прочих членов «Хамаса» в результате операции АОИ в секторе Газа, в 15.47 мск сообщила пресс-служба израильского минобороны. Но на тот момент ведомство отмечало, что эта информация – предварительная, и личности убитых членов «Хамаса» устанавливаются.
Отмечалось, что в здании, где они были убиты, «не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников».
Сразу после заявления МИД Израиля и его главы о том, что убитым в Газе был именно действующий лидер «Хамаса», данные подтвердило и минобороны страны.
Чуть позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном обращении назвал ликвидацию Синвара «важной вехой в падении власти “Хамас” в секторе Газа». Он также предложил палестинским радикалам сложить оружие и освободить заложников в обмен на возможность покинуть Газу и жить в другой стране. «Тот, кто продолжит [сопротивляться] – будет уничтожен», – добавил премьер.
«Хамас» пока не подтвердил факт убийства своего лидера.
Синвар стал главой политбюро «Хамаса» через неделю после убийства предыдущего руководителя организации Исмаила Хании 31 июля в Тегеране, которое произошло после инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. По данным иранских СМИ, Хания погиб в результате атаки с воздуха «управляемого авиационного снаряда» по резиденции для ветеранов боевых действий. Иранские власти ответственность за убийство Хании возложили на Израиль, который, однако, так напрямую и не подтвердил своей причастности к инциденту.
Синвар стал членом «Хамаса» в начале 1980-х вскоре после образования организации. В 1988 г. израильский суд приговорил его к пяти пожизненным срокам за причастность к убийствам 12 палестинцев, но в 2011 г. он был освобожден из тюрьмы в рамках обмена 1027 палестинских заключенных на похищенного «Хамасом» израильского капрала Гилада Шалита.
С 2013 г. Синвар входил в политбюро «Хамас», а с 2017 г. возглавлял организацию в секторе Газа и фактически руководил анклавом. По данным израильских властей, он был одним их главных организаторов нападения палестинских радикалов на Израиль в октябре 2023 г. После этой атаки он находился под санкциями Великобритании и США, с 2015 г. американские спецслужбы считали его особо опасным террористом. 20 мая 2024 г. прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордер на арест Синвара, как ответственного за военные преступления.
Убийство Синвара вряд ли окажет существенное влияние на способности «Хамас» к сопротивлению, считает программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. По его словам, за год боевых действий группировка стала более адаптивной к внешним воздействиям, а после смерти предыдущего лидера Хании движение также скорректировало свою деятельность на внешнем контуре.
За это время «Хамас», отмечает Бочаров, повысила автономность своих ячеек и подразделений, но при этом сохранила финансовые связи между ними. Между децентрализованными структурами, продолжает эксперт, также происходит координация информационно-пропагандистской деятельности.
Ради выживания, говорит Бочаров, «Хамас» может переместиться за пределы сектора Газа, как после вторжения израильской армии в Ливан в 1982 г. сделала Организация освобождения Палестины (ООП), переместив свою штаб-квартиру из Бейрута в Тунис, откуда какое-то время продолжала осуществлять свою деятельность.
Наконец, «Хамас» – это не только организация, но и идеология, замечает Бочаров: «В секторе Газа довольно высокий уровень низовой мобилизации. Даже в случае разгрома «Хамас» их место могут занять другие радикальные группировки, а также может произойти радикализация более умеренных палестинских организаций».