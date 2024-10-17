Израильская армия объявила о возможной ликвидации лидера «Хамас» Синвара

«В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля проверяет возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личность террористов не может быть подтверждена», – говорится в сообщении.