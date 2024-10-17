Израильская армия объявила о возможной ликвидации лидера «Хамас» Синвара
Лидера палестинской группировки «Хамас» Яхья Синвара, возглавившего движение после гибели Исмаила Хании, могли ликвидировать израильские силы, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля проверяет возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личность террористов не может быть подтверждена», – говорится в сообщении.
Как заверили в ЦАХАЛ, в здании, где были убиты террористы, «не обнаружено никаких признаков присутствия заложников». Израильская армия обещает предоставить подробную информацию позже. Представительство «Хамас» пока не комментировало эту информацию.
Синвар возглавляет радикальную группировку с августа этого года. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране (Иран) был ликвидирован глава политбюро «Хамас» Исмаил Хания. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.
Вечером 1 октября Иран атаковал территорию Израиля сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.