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Израильская армия объявила о возможной ликвидации лидера «Хамас» Синвара

Ведомости

Лидера палестинской группировки «Хамас» Яхья Синвара, возглавившего движение после гибели Исмаила Хании, могли ликвидировать израильские силы, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля проверяет возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личность террористов не может быть подтверждена», – говорится в сообщении.

Как заверили в ЦАХАЛ, в здании, где были убиты террористы, «не обнаружено никаких признаков присутствия заложников». Израильская армия обещает предоставить подробную информацию позже. Представительство «Хамас» пока не комментировало эту информацию.

Синвар возглавляет радикальную группировку с августа этого года. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране (Иран) был ликвидирован глава политбюро «Хамас» Исмаил Хания. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. 

Вечером 1 октября Иран атаковал территорию Израиля сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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