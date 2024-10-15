Продолжится ли эскалация на Ближнем Востоке?

Руководство Израиля в публичных заявлениях отмечает, что ответ будет жестким и его целью станет военная, стратегическая и энергетическая инфраструктура Ирана. А израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещает роковое возмездие и указывает на то, что в случае ответа Израиля судьба Исмаила Хании и Хасана Насраллы настигнет и иранское руководство.