Продолжится ли эскалация на Ближнем Востоке?Регион в ожидании удара
Последует ли ответ Израиля на атаку Ирана или эскалация будет постепенной? Однозначного ответа на этот вопрос на данный момент нет, поскольку политическое пространство переполнено домыслами и теориями, когда и по каким объектам Израиль нанесет удар по Исламской Республике Иран (ИРИ).
Руководство Израиля в публичных заявлениях отмечает, что ответ будет жестким и его целью станет военная, стратегическая и энергетическая инфраструктура Ирана. А израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещает роковое возмездие и указывает на то, что в случае ответа Израиля судьба Исмаила Хании и Хасана Насраллы настигнет и иранское руководство.
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