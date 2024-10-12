Путь Ильича

Путь ИльичаИстория одного из самых коварных террористов ХХ века
12 октября 1949 г. родился Ильич Рамирос Санчес. Свое 75-летие Ильич встречает во французской тюрьме, где он отбывает свой первый из трех пожизненных сроков. Один из самых влиятельных террористов ХХ века – Ильич Рамирос Санчес, он же «Шакал», он же «Карлос», – в юности был сторонником идеи марксизма-ленинизма, учился в Советском Союзе, а несколько лет назад обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину предоставить ему российское гражданство. От действий этого человека было убито и ранено не менее 1500 человек. О террористе Ильиче Рамиросе Санчесе сняты фильмы, но не исключено, что главные сенсационные факты его жизни еще впереди: находясь в тюрьме, Ильич клянется, что заставит мир вздрогнуть еще раз после своей смерти, когда соратники опубликуют его мемуары.
Венесуэла – Великобритания
Жил в Венесуэле преуспевающий адвокат Хосе Альтагарсия Рамирес-Навас и было у него три сына. Рамиреса-Наваса увлекал марксизм-ленинизм, он был большим поклонником вождя мирового пролетариата, поэтому на просьбу своей набожной жены дать сыновьям христианские имена отрезал: «История разделена на два периода, до Ленина и после него. А Иисус был обычным человеком». И, недолго думая, назвал детей в честь своего кумира: старшего – Владимиром, среднего – Ильичом и младшего – Лениным.
Отец знаменитого террориста не всегда был приверженцем левых взглядов. В молодости Рамирес-Навас учился на католического священника, что, впрочем, не мешало ему активно ухлестывать за девушками. В их числе оказалась племянница епископа. Однажды рано утром он увидел, как епископ тайком выходит из комнаты племянницы. После этого Хосе Альтагарсия понял, что между святыми и священниками есть разница, и обратился за разъяснениями к трудам Маркса и Ленина. Однако к старости убежденный атеист вернулся к вере и умер в 90 лет за чтением молитвы. Такую историю спустя годы рассказывал онлайн-изданию Life его средний сын Ильич Рамирес Санчес.
Ильич родился 12 октября 1949 г. в Каракасе. Образованием Ильича и его двух братьев поначалу занимались нанятые отцом частные учителя, главным критерием при отборе которых была их приверженность идеям марксизма-ленинизма. В 13 лет Ильича отправили в лицей Fermin Toro, известный в то время своими крайне левыми взглядами. Там через год он вступил в местный аналог советского комсомола – организацию «Коммунистическая молодежь Венесуэлы». Вскоре Санчес-средний уже вовсю участвовал в демонстрациях и беспорядках на столичных улицах. Ильич уверял, что в 15 лет вместе с братом Лениным захватил в заложники священнослужителя. По его словам, полицейские открыли стрельбу по протестующим, а «комсомолец» Ильич с братом схватили священника и прикрывались им как щитом.
Между тем, родители Владимира, Ильича и Ленина развелись – по одной из версий причиной стали непримиримые идеологические разногласия, по другой – измены мужа. В 1966 г. мать с детьми переехали в Лондон, где сыновья поступили в колледж. А еще через два года Ильич и Ленин отправились на учебу в куда более идеологически правильное для их имен место: в Московский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
СССР – Иордания
Ильич был неплохо воспитанным, упитанным, любящим повеселиться и особо не интересующимся учебой молодым человеком, вспоминал один из его сокурсников. Он окунулся в бурную студенческую жизнь, где много говорили о революции и годовщине смерти Че Гевары. 19-летний Ильич быстро завел себе подругу из Кубы, которая родила от него дочь.
Вскоре латиноамериканская тусовка ему надоела. Он познакомился с палестинцем Мохаммедом Будиа, членом Народного фронта освобождения Палестины. Похоже, именно он убедил Санчеса, что террор – лучшее оружие для борьбы за светлое будущее человечества, вспоминал брат Ильича Владимир. Отец с детства готовил их к борьбе, но политической. Ильич же, приехав домой повидаться с родными, начал доказывать преимущество борьбы вооруженной. Свою роль сыграло и то, что Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) придерживался привычных в семье позиций марксизма-ленинизма.
Сам Санчес уверял, что в ноябре 1969 г. он протестовал возле посольства Ирана в Москве – в то время у этой страны были налажены политические и экономические связи с Израилем. Когда в иранское посольство полетели «коктейли Молотова», милиция разогнала протест, а Ильич оказался среди арестованных. «Кремль приказал освободить меня, потому что я был под защитой Венесуэлы», – рассказывал он Life.
Но если такая защита действительно и была, то вскоре Ильич ее лишился. Впечатленный террористическими идеями Мохаммеда Будиа, в 1970 г. он уехал в Иорданию, чтобы пройти военную подготовку в лагере НФОП. Вскоре один из основателей этой организации Вадих Хаддад пожаловал Ильичу псевдоним Карлос.
После той поездки Санчеса отчислили из университета и не продлили визу. По одной из версий, причиной стал разгульный образ жизни Ильича: пьянки, девушки и прочие чуждые советскому студенту буржуазные предрассудки, вроде желания Ильича дорого одеваться, останавливаться в хороших отелях и вообще жить на широкую ногу. По другой версии – он был завербован советскими спецслужбами. Согласно еще одной версии, отчислить Санчеса потребовала компартия Венесуэлы, по протекции которой он и поступил в университет. Ильич не просто переметнулся к НФОП, он начал критиковать родную венесуэльскую компартию за мягкотелость и нежелание взять в руки оружие и бороться за мировую революцию. Проще говоря, на Ильича в партию кто-то «настучал».
Великобритания – Франция
Изгнанный из советского университета Ильич поехал в лагерь НФОП, чтобы продолжить обучение ремеслу террориста. Оттуда он направился к матери в Лондон, где резидентом НФОП работал его старый знакомый по Москве Мохаммед Будиа. В 1973 г. Санчес получил персональное боевое задание: убить председателя совета директоров Marks & Spencer (британский производитель одежды и ритейлер) и почетного вице-президента Британской сионистской федерации Джозефа Зифа. 30 декабря Ильич позвонил в дверь особняка Зифа в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд, наставил пистолет ТТ на открывшую ему дверь горничную и велел вести его к хозяину. Бизнесмен принимал ванну. Санчес выстрелил ему в голову, попав между носом и губой. После этого выстрела пистолет заклинило, Ильич не сделал контрольный выстрел и убежал. Рана оказалась не смертельной, Зиф выжил и умер своей смертью девять лет спустя.
Оставаться в Великобритании было опасно. В 1974 г. Санчес перебрался во Францию, где вместе с палестинцем Мохаммедом Мухарбалем заложил бомбы в автомобилях рядом с редакциями четырех СМИ. Террористы считали, что эти издания симпатизируют Израилю. Одна бомба не взорвалась, от взрывов остальных бомб никто не пострадал.
Французская разведка была уверена, что Ильич был автором и планировщиком захвата французского посольства в Гааге в сентябре 1974 г. Саму операцию провели боевики из «Красной армии Японии». Взяв сотрудников посольства в заложники, они потребовали освободить из тюрьмы одного из членов группы, $1 млн наличными и самолет. Но переговоры с властями зашли в тупик. Чтобы сделать французские власти более сговорчивыми, 15 сентября 1974 г. Санчес приехал на бульвар Сен-Жермен, зашел в известный парижский ресторан и аптеку Le Publicis Drugstore, владелец которых сочувствовал Израилю, поднялся на внутренний балкон бельэтажа и оттуда бросил вниз гранату. Два человека погибли, 34, в том числе четверо детей, получили ранения. Ильич скрылся с места преступления. В результате этого теракта переговоры с захватившей французское посольство «Красной армией» сдвинулись с мертвой точки. Террористы получили $300 000 и самолет, на котором улетели в Сирию.
Франция – Бельгия – Йемен – Сомали
Ильич почти сразу задумал следующий теракт. 13 января 1975 г. он с группой террористов приехал к аэропорту Орли, чтобы из гранатомета взорвать находившийся на аэродроме самолет израильской авиакомпании «Эль-Аль». Но промахнулись – удар пришелся по стоявшему на стояке пустому югославскому самолету. Со второго выстрела они тоже промазали, граната поразила административное здание, загорелась припаркованная рядом с ним машина. Искушать судьбу террористы не стали и спешно уехали.
Через четыре дня террористы вернулись, чтобы завершить начатое. На этот раз они подъехали поближе к ограде аэропорта, чтобы наверняка не промахнуться. Но к тому времени французские силовики усилили охрану аэропорта и как только один из террористов вскинул на плечо гранатомет, полицейские открыли огонь. Трое террористов укрылись в туалете здания аэропорта, взяв заложников. Восемнадцать часов они вели переговоры с властями, в итоге, в обмен на заложников им предоставили заправленный самолет. Ирак согласился предоставить террористам убежище. Но Ильича ни в туалете аэропорта, ни в самолете до Ирака не было, он под шумок сбежал с места событий сразу после неудавшегося теракта.
В июне того же года французским контрразведчикам из Управления территориального надзора (DST) улыбнулась удача: в их руки попал Мохаммед Мухарбаль – тот самый, который вместе с Ильичом закладывал бомбы у редакций французских СМИ. Он пошел на сотрудничество со французской спецслужбой, рассказал про Ильича Рамироса Санчеса и выдал адрес в Латинском квартале Парижа, где тот скрывался. Но вместо того, чтобы вызвать по полученному адресу группу захвата, контрразведчики пошли на квартиру вдвоем, прихватив с собой Мухарбаля. В квартире в полном разгаре проходила вечеринка. Санчес лично открыл дверь, мгновенно оценил ситуацию, любезно пригласил «гостей» пройти внутрь и развлекаться, вернулся с двумя пистолетами, уложил наповал обоих контрразведчиков, Мухарбаля, и скрылся.
При обыске в квартире нашли роман Фредерика Форсайта «День Шакала» (1971 г.). В нем рассказывается выдуманная история о том, как французские военные, ведомые местью за уход Франции из Алжира, наняли убийцу с позывным «Шакал» для убийства президента Шарля де Голля. Прознав о найденной книге, журналисты стали называть Ильича «Шакалом». По этой причине Санчесу приписывают выдуманную историю, в которой он стрелял во французского президента, но промахнулся.
Между тем, Ильич перебрался из Парижа в Брюссель, откуда улетел на Ближний Восток. В интервью Life он рассказывал, что незадолго до своего дня рождения они с группой других террористов должны были нелегально перебраться из Йемена в Сомали. Все в группе были мусульманами, кроме атеиста Ильича. По дороге боевики обсуждали, что при переходе границы их могут застрелить пограничники. Кто-то заметил, что в этом случае они умрут как мученики и попадут в рай. Члены группы забеспокоились – а куда в этом случае попадет Ильич, если он не мусульманин? Религиозная дилемма состояла в том, что Санчес, как командир группы, должен вести своих подчиненных до последнего – если удастся, то в Сомали, если нет, то в рай. Философский диспут закончился тем, что Ильич стал мусульманином.
Австрия – Алжир
В том же 1975 г. Санчес совершил теракт, который вывел его в статус самого разыскиваемого террориста в мире. Он разработал план операции и, действуя вместе с террористами из немецких террористических группировок, захватил в заложники министров стран – членов ОПЕК, когда те заседали в штаб-квартире ОПЕК в Вене. 21 декабря в офис этой организации вошли шестеро террористов во главе с Ильичом. В сумках у них было два автомата, девять пистолетов, восемь гранат и почти 20 кг взрывчатки. Не ожидая встретить сопротивления, Ильич достал автомат прямо на входе, но просчитался. Дежуривший в тот день полицейский решил, что Санчес действует в одиночку, выбил из его рук оружие и попытался его скрутить. Террористка из немецкой леворадикальной Фракции Красной армии Габриэль Тидеманн-Крёхер по кличке «Нада» застрелила полицейского из пистолета. Поднялась паника, террористы вошли в лифт и поднялись на этаж, где проходила встреча ОПЕК. Там Ильич открыл стрельбу из автомата, убив члена делегации Ливии и телохранителя министра из Ирака. После этого остальные заложники даже не думали сопротивляться. Так террористы захватили 63 человек, в том числе 11 министров.
До приезда полиции нападавшие успели заложить взрывчатку. Полицейские ворвались в помещение с заложниками, сразу открыли огонь и ранили одного из террористов, немца Ханса-Йоахима Кляйна. Ильич закричал, что этаж заминирован и если полицейские не отступят, то все взлетят на воздух. Полицейские ушли, забрав с собой раненого Кляйна. Его успел сфотографировать репортер – по этой фотографии журналисты опознали террориста.
За три года до этого в ходе неудачного полицейского штурма были убиты заложники, взятые террористами во время Олимпиады в Мюнхене, это событие повергло мировое сообщество в шок. Поэтому австрийские власти решил выполнить требования группы Ильича: уплатить выкуп и предоставить самолет, на котором террористы должны были отправиться в «турне» по странам ОПЕК, отпуская в каждой из них министра. Перед этим министрам следовало зачитать текст в поддержку Народного фронта освобождения Палестины, а местные СМИ были обязаны опубликовать этот текст.
Ильич отпустил половину заложников и получил самолет. Перед вылетом из венской больницы на борт доставили Кляйна. Самолет приземлился в Алжире, где были отпущены почти все заложники, кроме министров из арабских стран. Кляйна отправили в местную больницу. Следующая посадка должна была состояться в Триполи (Ливия), но что-то пошло не так. Самолет вернулся в Алжир. Санчес и его люди получили выкуп, точный размер которого неизвестен до сих пор. Алжирские власти отказались выдавать террористов Европе, и они скрылись, освободив всех заложников.
Венгрия – Чехословакия – Сирия
После такого сенсационного события Санчес вошел в руководство НФОП и занялся только планированием терактов, непосредственно в них не участвуя. С середины 1970-х Ильич жил в Венгрии и Чехословакии. А после того, как в 1978 г. умер один из основателей НФОП Вади Хаддад, Ильич отдалился от Народного фронта и стал работать на того, кто готов заплатить.
Рассекреченные после падения Берлинской стены документы спецслужбы Восточной Германии «Штази» связывают Ильича Рамироса Санчеса с преступлениями, совершенными в Австрии, Великобритании, Западной Германии и Франции. Его подозревают во взрыве в здании радиостанции «Свободная Европа» в Мюнхене в феврале 1981 г. (два человека остались инвалидами после ранения). Судом доказано участие Ильича в серии взрывов во французских городах в период с 1982 по 1984 г., в которых погибли 11 человек.
Одним из требований террористов в те годы было выпустить из тюрьмы возлюбленную Ильича, террористку Магдалену Копп. Ее освободили досрочно в 1985 г. К тому времени Санчес жил в Дамаске, где они и поженились. У пары родилась дочь. Позже Копп рассталась с Ильичом и вернулась с дочерью в Германию, где жила, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Она умерла в 2015 г., перед смертью успев выпустить мемуары Die Terrorjahre: Mein Leben an der Seite von Carlos («Годы террора: моя жизнь с Карлосом»).
Между тем, в начале 90-х мир стремительно менялся, и Ильичу становилось все труднее скрываться. В 1990 г. сирийские власти попросили его уехать из страны: Сирия вошла в международную коалицию с США во время операции «Буря в пустыне», и укрывать самого разыскиваемого в мире террориста стало политически нецелесообразно. Другие арабские страны последовали примеру Сирии и одна за другой стали отказывать Санчесу в убежище.
Судан – Франция – тюрьма
Наконец, в 1993 г. Ильич нашел приют в Судане, и это стало его ошибкой. Через год власти Франции, США, Саудовской Аравии и Судана договорились о том, чтобы насильно переправить Санчеса во Францию – так, по крайней мере, утверждает сам Ильич. «Всё решили деньги, меня продали, как проститутку», – жаловался он Life. По версии адвокатов Ильича, это была не экстрадиция, а настоящее похищение, организованное властями. 13 августа 1994 г. Ильич лег в суданский госпиталь, где ему удалили опухоль. На следующий день телохранители, выделенные ему суданскими властями, увезли Санчеса из палаты в частный дом «ради его безопасности». Врач, пришедший проверить состояние Ильича, вколол ему сильное успокоительное. Затем его связали, накинули на голову капюшон и погрузили в машину. Около аэропорта Ильича упаковали в большую сумку, перенесли в самолет, который немедленно взлетел и взял курс на авиабазу Велизи-Виллакубле недалеко от Парижа.
15 августа 1994 г. министр внутренних дел Франции Шарль Паскуа официально заявил об аресте Карлоса, он же Шакал, он же Ильич Рамирес Санчес. В 1997 г. суд приговорил Ильича к первому пожизненному сроку за убийство двух французских контрразведчиков из DST и их осведомителя Мохаммеда Мухарбаля. В 2011 г. завершился второй суд, где Ильич получил второй пожизненный срок за серию терактов во Франции в 1982 – 1984 гг. Третье пожизненное ему дали в марте 2017 г. за подрыв гранаты в Le Publicis Drugstore на бульваре Сен-Жермен.
В тюрьме Санчес еще раз женился – на своем адвокате Изабель Коутан-Пьер.
В мае 2017 г. шесть российских писателей (Александр Проханов, Герман Садулаев, Игорь Молотов, Исраэль Шамир, Андрей Рудалев и Сергей Петров) написали президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой освободить Ильича Санчеса. А в октябре того же года уже 30 российских писателей и деятелей культуры отправили письмо председателю ЕСПЧ Гвидо Раймонди с просьбой признать незаконным арест Ильича и помочь депортировать его в Венесуэлу. Ответа не последовало, и в 2018 г. уже сам Ильич написал письмо Путину с просьбой дать ему российское гражданство. Оно также осталось без ответа.
Уже находясь в заключении, Ильич в интервью испанской газете El Nacional утверждал, что на его совести более сотни терактов, в которых пострадали не меньше 1500 человек. Преступник уверяет, что до ареста передал неким соратникам мемуары, в которых рассказал все о своих «подвигах». Их должны обнародовать через 20 лет после его смерти. В тюрьме 75-летний Ильич Рамирос Санчес рассчитывает прожить лет до 90.