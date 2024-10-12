Путь Ильича

В том же 1975 г. Санчес совершил теракт, который вывел его в статус самого разыскиваемого террориста в мире. Он разработал план операции и, действуя вместе с террористами из немецких террористических группировок, захватил в заложники министров стран – членов ОПЕК, когда те заседали в штаб-квартире ОПЕК в Вене. 21 декабря в офис этой организации вошли шестеро террористов во главе с Ильичом. В сумках у них было два автомата, девять пистолетов, восемь гранат и почти 20 кг взрывчатки. Не ожидая встретить сопротивления, Ильич достал автомат прямо на входе, но просчитался. Дежуривший в тот день полицейский решил, что Санчес действует в одиночку, выбил из его рук оружие и попытался его скрутить. Террористка из немецкой леворадикальной Фракции Красной армии Габриэль Тидеманн-Крёхер по кличке «Нада» застрелила полицейского из пистолета. Поднялась паника, террористы вошли в лифт и поднялись на этаж, где проходила встреча ОПЕК. Там Ильич открыл стрельбу из автомата, убив члена делегации Ливии и телохранителя министра из Ирака. После этого остальные заложники даже не думали сопротивляться. Так террористы захватили 63 человек, в том числе 11 министров.