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Лавров сообщил о работе БРИКС над платформой для расчетов в нацвалютах

Ведомости

БРИКС активно работает над созданием платформы для расчетов в национальных валютах при взаимной торговле, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) организации.

«Ведется активная работа по выполнению решений йоханнесбургского саммита прошлого года, в частности – в части совершенствования международной валютно-финансовой системы, разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле», – сказал он (цитата по ТАСС).

7 июня замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что работа над движением к единой валюте для использования в рамках БРИКС ведется. При этом, работу усложняет законодательство – у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика, говорил Панкин.

За два дня до этого, 5 июня, стало известно, что Россия ведет переговоры по поводу отказа от доллара в международных сделках с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и со странами – членами БРИКС.

В конце января председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что доля расчетов в национальных валютах между Россией и странами БРИКС выросла за последние два года в три раза и достигла 85%. Тогда она также отметила, что выросла и доля стран БРИКС в торговом балансе России – по состоянию на январь она составляла около 40%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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