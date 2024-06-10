Лавров сообщил о работе БРИКС над платформой для расчетов в нацвалютах
БРИКС активно работает над созданием платформы для расчетов в национальных валютах при взаимной торговле, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) организации.
«Ведется активная работа по выполнению решений йоханнесбургского саммита прошлого года, в частности – в части совершенствования международной валютно-финансовой системы, разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле», – сказал он (цитата по ТАСС).
7 июня замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что работа над движением к единой валюте для использования в рамках БРИКС ведется. При этом, работу усложняет законодательство – у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика, говорил Панкин.
За два дня до этого, 5 июня, стало известно, что Россия ведет переговоры по поводу отказа от доллара в международных сделках с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и со странами – членами БРИКС.
В конце января председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что доля расчетов в национальных валютах между Россией и странами БРИКС выросла за последние два года в три раза и достигла 85%. Тогда она также отметила, что выросла и доля стран БРИКС в торговом балансе России – по состоянию на январь она составляла около 40%.