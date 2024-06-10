Лавров сообщил о работе БРИКС над платформой для расчетов в нацвалютах

В конце января председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что доля расчетов в национальных валютах между Россией и странами БРИКС выросла за последние два года в три раза и достигла 85%. Тогда она также отметила, что выросла и доля стран БРИКС в торговом балансе России – по состоянию на январь она составляла около 40%.