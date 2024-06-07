МИД РФ: в БРИКС ведется работа над движением к единой валюте
Работа над движением к единой валюте для использования в рамках БРИКС ведется, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Работа над идеей движения к валюте, которую мы могли бы совместно в БРИКС использовать для расчетов или в качестве эталонной, она ведется. Но вопрос о том, когда будет единая валюта, сложный», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Панкин пояснил, что работу усложняет законодательство – у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика. По его словам, работа будет поэтапной, со своими трудностями, но в общем настрой на использование национальных валют в БРИКС есть, включая цифровые валюты.
5 июня стало известно, что Россия ведет переговоры по поводу отказа от доллара в международных сделках с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и со странами - членами БРИКС. По словам директора Латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина, в переговорах по дедолларизации «есть продвижение».