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МИД РФ: в БРИКС ведется работа над движением к единой валюте

Ведомости

Работа над движением к единой валюте для использования в рамках БРИКС ведется, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Работа над идеей движения к валюте, которую мы могли бы совместно в БРИКС использовать для расчетов или в качестве эталонной, она ведется. Но вопрос о том, когда будет единая валюта, сложный», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Панкин пояснил, что работу усложняет законодательство – у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика. По его словам, работа будет поэтапной, со своими трудностями, но в общем настрой на использование национальных валют в БРИКС есть, включая цифровые валюты.

5 июня стало известно, что Россия ведет переговоры по поводу отказа от доллара в международных сделках с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и со странами - членами БРИКС. По словам директора Латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина, в переговорах по дедолларизации «есть продвижение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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