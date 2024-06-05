РФ намерена достичь дедолларизации с латиноамериканскими странами

«Здесь идет процесс переговоров деловых и банковских структур <…> по поиску наиболее приемлемых и удобных форм взаимодействия для обеспечения торгово-экономических связей между нашими странами. Одной из них являются национальные валюты, внедрение карточек "Мир", внедрение прямых расчетов», – пояснил Щетинин.