РФ намерена достичь дедолларизации с латиноамериканскими странами
Щетинин уточнил, что Москва ведет переговоры с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и со странами – членами БРИКС.
«Здесь идет процесс переговоров деловых и банковских структур <…> по поиску наиболее приемлемых и удобных форм взаимодействия для обеспечения торгово-экономических связей между нашими странами. Одной из них являются национальные валюты, внедрение карточек "Мир", внедрение прямых расчетов», – пояснил Щетинин.
По словам директора профильного департамента МИДа, в переговорах по дедолларизации торговли Латинской Америки с Россией «есть продвижение».
22 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей. По его словам, в национальные валюты переведено более 90% взаимных расчетов.
В апреле советники экс-президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам предложили наказывать страны за отказ от использования доллара в торговле. По данным Bloomberg, ограничения могут коснуться стран, использующих другие валюты в торговых расчетах.