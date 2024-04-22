Россия и Китай полностью отказались от доллара в торговых отношениях

В марте РБК со ссылкой на статистику Банка России сообщал, что рубль в 2023 г. стал основной валютой при расчетах за экспорт со странами Европы и Азии, в Америке преимущественно платили за поставки долларами и евро. По данным регулятора, доля рубля за прошлый год в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений оказалась на максимальном уровне за последние пять лет.