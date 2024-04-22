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Россия и Китай полностью отказались от доллара в торговых отношениях

Ведомости

Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей, в национальные валюты переведено более 90% взаимных расчетов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров ходе 42-го заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России в Москве.

Лавров подчеркнул, что российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество активно развивается, «невзирая на настойчивые попытки государств «коллективного Запада» вставлять «палки в колеса».

«Поступательно продвигается взаимодействие в энергетике, растут поставки нашей сельхозпродукции на китайский рынок, осуществляются совместные проекты в инвестиционной и промышленной сферах. Взаимные выгоды от такой кооперации явственно ощущаются по обе стороны российско-китайской границы», – заявил глава российского МИДа.

31 января Лавров заявлял, что американский доллар используется странами Запада в качестве действующего или потенциального оружия для решения политических задач. По его словам, односторонние санкции со стороны стран Запада сегодня намеренно разрушают сложившиеся производственные и торговые цепочки. Они также активно привносят в мировые отношения культуру отмены, подрывая перспективы для развития стран Африки, Латинской Америки и Азии. Министр назвал инструментом для принуждения долларовые гранты, которые активно продвигаются Западом при поддержке международных финансовых институтов.

Днем ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «РИА Новости» рассказала, что доля расчетов в национальных валютах между Россией и странами БРИКС выросла за последние два года в три раза и достигла 85%. Она также отметила увеличение доли стран БРИКС в торговом балансе России примерно до 40%.

В марте РБК со ссылкой на статистику Банка России сообщал, что рубль в 2023 г. стал основной валютой при расчетах за экспорт со странами Европы и Азии, в Америке преимущественно платили за поставки долларами и евро. По данным регулятора, доля рубля за прошлый год в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений оказалась на максимальном уровне за последние пять лет.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия реализует 80% нефти и газа в рублях и юанях, в равном соотношении. Его слова приводил ТАСС. Отмечалось, что по итогам 2023 г. более 90% расчетов России с КНР происходит в национальных валютах – рублях и китайских юанях. Вице-премьер назвал отказ от доллара общемировой тенденцией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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