Россия и Китай полностью отказались от доллара в торговых отношениях
Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей, в национальные валюты переведено более 90% взаимных расчетов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров ходе 42-го заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России в Москве.
Лавров подчеркнул, что российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество активно развивается, «невзирая на настойчивые попытки государств «коллективного Запада» вставлять «палки в колеса».
«Поступательно продвигается взаимодействие в энергетике, растут поставки нашей сельхозпродукции на китайский рынок, осуществляются совместные проекты в инвестиционной и промышленной сферах. Взаимные выгоды от такой кооперации явственно ощущаются по обе стороны российско-китайской границы», – заявил глава российского МИДа.
31 января Лавров заявлял, что американский доллар используется странами Запада в качестве действующего или потенциального оружия для решения политических задач. По его словам, односторонние санкции со стороны стран Запада сегодня намеренно разрушают сложившиеся производственные и торговые цепочки. Они также активно привносят в мировые отношения культуру отмены, подрывая перспективы для развития стран Африки, Латинской Америки и Азии. Министр назвал инструментом для принуждения долларовые гранты, которые активно продвигаются Западом при поддержке международных финансовых институтов.
Днем ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «РИА Новости» рассказала, что доля расчетов в национальных валютах между Россией и странами БРИКС выросла за последние два года в три раза и достигла 85%. Она также отметила увеличение доли стран БРИКС в торговом балансе России примерно до 40%.
В марте РБК со ссылкой на статистику Банка России сообщал, что рубль в 2023 г. стал основной валютой при расчетах за экспорт со странами Европы и Азии, в Америке преимущественно платили за поставки долларами и евро. По данным регулятора, доля рубля за прошлый год в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений оказалась на максимальном уровне за последние пять лет.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия реализует 80% нефти и газа в рублях и юанях, в равном соотношении. Его слова приводил ТАСС. Отмечалось, что по итогам 2023 г. более 90% расчетов России с КНР происходит в национальных валютах – рублях и китайских юанях. Вице-премьер назвал отказ от доллара общемировой тенденцией.