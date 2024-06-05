Первый день ПМЭФ-2024: онлайн

10:40 Глава Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что за 2023 г. свыше 26 000 предприятий из микробизнеса выросли до малого, а 1500 – из малого дошли до среднего. Рост по сравнению с 2022 г. составил 2,6%. «Есть даже 900 компаний, которые совершили рывок и сразу из микро- стали средними», – сказал он.