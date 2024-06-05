Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Первый день ПМЭФ-2024: онлайн

Новости и другие материалы о главном деловом мероприятии года
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

10:50 На ПМЭФе представили питьевую воду представительского класса под брендом Aurus. Ее добыча ведется на глубине 400 м из артезианской скважины в Северной Осетии, продажи стартуют сегодня, 5 июня. Миссия нового продукта – предоставить россиянам «абсолютную альтернативу импортируемым водам премиум-сегмента».

10:45 Делегация талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФе, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посольство Афганистана в Москве.

10:40 Глава Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что за 2023 г. свыше 26 000 предприятий из микробизнеса выросли до малого, а 1500 – из малого дошли до среднего. Рост по сравнению с 2022 г. составил 2,6%. «Есть даже 900 компаний, которые совершили рывок и сразу из микро- стали средними», – сказал он.

10:30 ФМБА планирует выпустить в 2026 г. четыре препарата для лечения редких заболеваний, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова в интервью ТАСС в рамках форума. Это будут лекарства «аталурен» (для лечения мышечной дистрофии), «селексипаг» (легочной артериальной гипертензии), «тедуглутид» (индрома короткой кишки) и «трикафта» (муковисцидоза).

10:15 На стенде Москвы представили пять проектов будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ). Речь идет о ВСМ Москва – Санкт-Петербург, а также магистралях из столицы в Екатеринбург, Адлер, Минкс и Рязань. Их общая протяженность составит свыше 4600 км, передает «РИА Новости». Скорость движение будет до 400 км/ч. 

09:30 В Луганске, Донецке и Макеевке в ближайшие дни начнут работать первые 10 банкоматов Сбербанка, сообщила пресс-служба кредитной организации на ПМЭФе. В июне в Донецке и Луганске откроются три отделения. Клиентам будут доступны все основные продукты «Сбера», включая вклады, кредиты, карты, установка мобильного приложения и др. До конца 2024 г. банк также планирует зайти в Запорожскую и Херсонскую области.

09:00 Крымский РНКБ в 2025 г. перейдет под бренд ВТБ, сообщил председатель правления банка Андрей Костин. РНКБ вошел в состав группы ВТБ с сохранением юрлица еще в марте 2023 г. Тогда рыночная стоимость 100% акций РНКБ оценивалась в 48,4 млрд руб.

08:30 5 июня стартует 27-й Петербургский международный экономический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». На этой площадке мероприятие проводится с 2016 г. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

Всего на форум прибудут государственные и политические делегации из 45 стран. Общее число иностранных гостей ПМЭФа, как ожидается, превысит 17 000 из 136 государств. Из иностранных лидеров примут участие премьер ЦАР Феликс Молуа, президент Абхазии Аслан Бжания, премьер Южной Осетии Константин Джуссоев. Приглашены и руководители таких организаций, как ОПЕК, СНГ, ОДКБ, Союзное государство, Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), а также представители Евразийской экономической комиссии, Африканского союза и др. Лозунгом ПМЭФ-2024 избран слоган «Основа многополярности – формирование новых центров роста», на полях форума пройдет около 400 мероприятий.

На форуме также выступит президент России Владимир Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты, заявил 3 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Оно состоится 7 июня, в пятницу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных