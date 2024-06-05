Первый день ПМЭФ-2024: онлайн

Первый день ПМЭФ-2024: онлайнНовости и другие материалы о главном деловом мероприятии года
10:50 На ПМЭФе представили питьевую воду представительского класса под брендом Aurus. Ее добыча ведется на глубине 400 м из артезианской скважины в Северной Осетии, продажи стартуют сегодня, 5 июня. Миссия нового продукта – предоставить россиянам «абсолютную альтернативу импортируемым водам премиум-сегмента».
10:45 Делегация талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФе, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посольство Афганистана в Москве.
10:40 Глава Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что за 2023 г. свыше 26 000 предприятий из микробизнеса выросли до малого, а 1500 – из малого дошли до среднего. Рост по сравнению с 2022 г. составил 2,6%. «Есть даже 900 компаний, которые совершили рывок и сразу из микро- стали средними», – сказал он.
10:30 ФМБА планирует выпустить в 2026 г. четыре препарата для лечения редких заболеваний, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова в интервью ТАСС в рамках форума. Это будут лекарства «аталурен» (для лечения мышечной дистрофии), «селексипаг» (легочной артериальной гипертензии), «тедуглутид» (индрома короткой кишки) и «трикафта» (муковисцидоза).
10:15 На стенде Москвы представили пять проектов будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ). Речь идет о ВСМ Москва – Санкт-Петербург, а также магистралях из столицы в Екатеринбург, Адлер, Минкс и Рязань. Их общая протяженность составит свыше 4600 км, передает «РИА Новости». Скорость движение будет до 400 км/ч.
09:30 В Луганске, Донецке и Макеевке в ближайшие дни начнут работать первые 10 банкоматов Сбербанка, сообщила пресс-служба кредитной организации на ПМЭФе. В июне в Донецке и Луганске откроются три отделения. Клиентам будут доступны все основные продукты «Сбера», включая вклады, кредиты, карты, установка мобильного приложения и др. До конца 2024 г. банк также планирует зайти в Запорожскую и Херсонскую области.
08:30 5 июня стартует 27-й Петербургский международный экономический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». На этой площадке мероприятие проводится с 2016 г. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».
Всего на форум прибудут государственные и политические делегации из 45 стран. Общее число иностранных гостей ПМЭФа, как ожидается, превысит 17 000 из 136 государств. Из иностранных лидеров примут участие премьер ЦАР Феликс Молуа, президент Абхазии Аслан Бжания, премьер Южной Осетии Константин Джуссоев. Приглашены и руководители таких организаций, как ОПЕК, СНГ, ОДКБ, Союзное государство, Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), а также представители Евразийской экономической комиссии, Африканского союза и др. Лозунгом ПМЭФ-2024 избран слоган «Основа многополярности – формирование новых центров роста», на полях форума пройдет около 400 мероприятий.
На форуме также выступит президент России Владимир Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты, заявил 3 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Оно состоится 7 июня, в пятницу.