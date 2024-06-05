Крымский РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

Крымский РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 годуС этого года клиенты крымского банка начали переходить на продукты материнской структуры
Изначально, при покупке РНКБ в конце 2022 г., стратегия ВТБ не предполагала его интеграции: после объединения РНКБ продолжит работу как отдельное юрлицо под своим брендом, говорил в июне 2023 г. в интервью «Известиям» предправления банка Михаил Якунин.
«За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной «дочки» группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 000 юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», – сообщил Костин 5 июня, его слова приводит пресс-служба банка.
Интеграция РНКБ с ВТБ позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий, приводит пресс-служба ВТБ слова Якунина.
Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки и представление клиенту РНКБ еще более выгодных условий обслуживания, говорится в сообщении ВТБ. При объединении двух команд ВТБ нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке.
Крымский Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) создан в 1990 г. как «Российский национальный банк». С конца 1990-х до 2014 г. его ключевым владельцем был Банк Москвы. Последним с 2012 г. фактически стал владеть ВТБ. Весной 2014 г. после референдума и присоединения Крыма к России Банк Москвы вышел из состава акционеров РНКБ из-за санкционных рисков. Сразу после референдума в Крыму США и Евросоюз ввели против РНКБ санкции, международные платежные системы Visa и Mastercard отказались с ним сотрудничать, банк отключили от SWIFT.
РНКБ вновь вошел в состав группы ВТБ в марте 2023 г. благодаря дополнительному выпуску акций ВТБ. Это было одним из условий по покупке ВТБ «ФК Открытие» у Центробанка и его дочерних организаций. Рыночная стоимость 100% акций РНКБ для внесения в капитал ВТБ оценивалась в 48,4 млрд руб. Сделка подразумевала, что юрлицо РНКБ сохранится, но помимо самого банка ВТБ получит и все его дочерние компании. В феврале 2023 г. ВТБ объявил в рамках первого шага интеграции РНКБ и «ФК Открытие» об объединении банкоматных сетей. С марта этого года ВТБ начал выдавать автокредиты жителям Республики Крым, с мая клиенты ВТБ могут оформить ипотеку на покупку жилья на полуострове.
В конце мая 2024 г. РНКБ также сообщил, что направит на выплату дивидендов ВТБ 12,1 млрд руб. из 12,77 млрд руб. чистой прибыли за 2023 г.
ВТБ также отказался от идеи ликвидации «ФК Открытие», как планировалось изначально. Вместо этого «Открытие» сначала присоединят к БМ-банку (его санирует ВТБ), затем уже к ВТБ – сам БМ-банк, говорил в феврале первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.