Крымский РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

РНКБ вновь вошел в состав группы ВТБ в марте 2023 г. благодаря дополнительному выпуску акций ВТБ. Это было одним из условий по покупке ВТБ «ФК Открытие» у Центробанка и его дочерних организаций. Рыночная стоимость 100% акций РНКБ для внесения в капитал ВТБ оценивалась в 48,4 млрд руб. Сделка подразумевала, что юрлицо РНКБ сохранится, но помимо самого банка ВТБ получит и все его дочерние компании. В феврале 2023 г. ВТБ объявил в рамках первого шага интеграции РНКБ и «ФК Открытие» об объединении банкоматных сетей. С марта этого года ВТБ начал выдавать автокредиты жителям Республики Крым, с мая клиенты ВТБ могут оформить ипотеку на покупку жилья на полуострове.