Сможет ли ВТБ заработать полтриллиона и выплатить дивиденды в этом году

29 мая ВТБ представил отчетность по международным стандартам. За четыре месяца группа заработала 203,4 млрд руб. чистой прибыли (рентабельность капитала – 27,4%), из них в апреле – 81 млрд руб. (42,5%). Год к году показатель за прошлый месяц больше на 32%, за четыре месяца – меньше на 2,4%, но в результатах предыдущих периодов была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой, пояснил журналистам в ходе телеконференции первый зампред банка Дмитрий Пьянов.