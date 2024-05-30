Сможет ли ВТБ заработать полтриллиона и выплатить дивиденды в этом году

Сможет ли ВТБ заработать полтриллиона и выплатить дивиденды в этом годуЗа четыре месяца банк получил уже 203 млрд рублей чистой прибыли
«Думаю, до полтриллиона дотянем», – сказал председатель правления ВТБ Андрей Костин в конце прошлой недели о чистой прибыли группы по итогам этого года. Часть этих средств пойдет на восстановление капитала (ВТБ пользуется послаблениями Банка России в этой части), остальное может пойти на выплату дивидендов, допустил банкир «без каких-то обещаний».
29 мая ВТБ представил отчетность по международным стандартам. За четыре месяца группа заработала 203,4 млрд руб. чистой прибыли (рентабельность капитала – 27,4%), из них в апреле – 81 млрд руб. (42,5%). Год к году показатель за прошлый месяц больше на 32%, за четыре месяца – меньше на 2,4%, но в результатах предыдущих периодов была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой, пояснил журналистам в ходе телеконференции первый зампред банка Дмитрий Пьянов.