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Сможет ли ВТБ заработать полтриллиона и выплатить дивиденды в этом году

За четыре месяца банк получил уже 203 млрд рублей чистой прибыли
Артем Кульша
За четыре месяца ВТБ получил уже 203 млрд руб. чистой прибыли/ Максим Стулов / Ведомости

«Думаю, до полтриллиона дотянем», – сказал председатель правления ВТБ Андрей Костин в конце прошлой недели о чистой прибыли группы по итогам этого года. Часть этих средств пойдет на восстановление капитала (ВТБ пользуется послаблениями Банка России в этой части), остальное может пойти на выплату дивидендов, допустил банкир «без каких-то обещаний».

29 мая ВТБ представил отчетность по международным стандартам. За четыре месяца группа заработала 203,4 млрд руб. чистой прибыли (рентабельность капитала – 27,4%), из них в апреле – 81 млрд руб. (42,5%). Год к году показатель за прошлый месяц больше на 32%, за четыре месяца – меньше на 2,4%, но в результатах предыдущих периодов была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой, пояснил журналистам в ходе телеконференции первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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