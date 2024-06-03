Что известно о ПМЭФ-2024

В этом году форум посетят президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва. Также на ПМЭФ приедет президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Он заявил, что таким образом намерен поддержать Россию «в условиях тяжелых и несправедливых санкций».