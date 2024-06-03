Что известно о ПМЭФ-2024

Что известно о ПМЭФ-2024По традиции форум посетят несколько руководителей иностранных государств
5 июня откроется Петербургский международный экономический форум. Его темой станет «Основа многополярности – формирование новых центров роста».
На форуме выступит президент России Владимир Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты, заявил 3 июня представитель Кремля Дмитрий Песков.
Программа
🔷«Переход к многополярной модели мировой экономики»,
🔷«Российская экономика: цели и задачи нового цикла»,
🔷«Технологии, обеспечивающие лидерство»,
🔷«Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства».
Запланировано свыше 150 сессий.
Кто приедет
По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, к 3 июня подтверждено участие 18 600 человек из 139 стран и территорий, включая Россию.
В этом году форум посетят президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва. Также на ПМЭФ приедет президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Он заявил, что таким образом намерен поддержать Россию «в условиях тяжелых и несправедливых санкций».
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто будет участвовать в сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей». Султанат Оман примет участие в форуме в почетном статусе страны-гостя.
Что планируют подписать
Статистика показателей участия и интерес к ПМЭФ вышли на доковидный уровень, отметил Кобяков.
По его предварительной оценке, к подписанию ожидается около 1000 документов – инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях и др.
В 2023 году на форуме было заключено более 900 соглашений на сумму 3,86 трлн рублей.