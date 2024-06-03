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Что известно о ПМЭФ-2024

По традиции форум посетят несколько руководителей иностранных государств
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

5 июня откроется Петербургский международный экономический форум. Его темой станет «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

На форуме выступит президент России Владимир Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты, заявил 3 июня представитель Кремля Дмитрий Песков.

Программа

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. В этом году его программа будет состоять из четырех тематических треков:

🔷«Переход к многополярной модели мировой экономики»,

🔷«Российская экономика: цели и задачи нового цикла»,

🔷«Технологии, обеспечивающие лидерство»,

🔷«Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства».

Запланировано свыше 150 сессий.

Кто приедет

По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, к 3 июня подтверждено участие 18 600 человек из 139 стран и территорий, включая Россию.

В этом году форум посетят президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва. Также на ПМЭФ приедет президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Он заявил, что таким образом намерен поддержать Россию «в условиях тяжелых и несправедливых санкций».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто будет участвовать в сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей». Султанат Оман примет участие в форуме в почетном статусе страны-гостя.

Что планируют подписать

Статистика показателей участия и интерес к ПМЭФ вышли на доковидный уровень, отметил Кобяков.

По его предварительной оценке, к подписанию ожидается около 1000 документов – инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях и др.

В 2023 году на форуме было заключено более 900 соглашений на сумму 3,86 трлн рублей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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