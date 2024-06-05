Склад Wildberries в Шушарах восстановят к концу года после крупного пожара

Wildberries занимается восстановлением склада в Шушарах после крупного пожара в логистическом комплексе, к концу года объект введут в эксплуатацию. Об этом заявила основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук в комментарии телеканалу «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).