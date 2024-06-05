Склад Wildberries в Шушарах восстановят к концу года после крупного пожара
Wildberries занимается восстановлением склада в Шушарах после крупного пожара в логистическом комплексе, к концу года объект введут в эксплуатацию. Об этом заявила основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук в комментарии телеканалу «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По ее словам, площадь объекта составит 100 000 кв. м. Сотрудники склада в Шушарах вернутся на прошлое место работы.
«Перед новым годом мы введем в эксплуатацию склад», – уточнила Бакальчук.
Пожар на складе Wildberries площадью 112 000 кв. м в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался утром 13 января. Огонь удалось локализовать на площади 70 000 кв. м. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. В результате происшествия никто не погиб.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров рассказывал «Ведомостям», что стоимость самого склада в Шушарах с учетом оборудования могла составлять 3–5 млрд руб., а стоимость сгоревших товаров – еще около 12 млрд руб.