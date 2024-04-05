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РБК: Wildberries в 2024 г. построит 2,5 млн кв. м складских площадей

Ведомости

Wildberries планирует построить около 2,5 млн кв. м складских площадей и инвестировать в данную цель более 103,5 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на отчет по РСБУ головного юридического лица площадки ООО «Вайлдберриз».

В настоящее время собственные складские площади интернет-платформы составляют 1,5 млн кв. м, сообщил изданию представитель компании. Отмечается, что строительство будет вестись за счет собственных и заемных средств.

В отчете ритейлера также был упомянут инцидент со складом в Шушарах Ленинградской области. Так, компания заявила, что по состоянию на конец марта она компенсировала часть ущерба 90% всех продавцов, чьи товары сгорели, и будет дальше возмещать убытки до полного их возмещения.

Пожар на складе Wildberries площадью 112 000 кв. м в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался утром 13 января. Огонь удалось локализовать на площади 70 000 кв. м. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. В результате происшествия никто не погиб.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров рассказывал «Ведомостям», что стоимость самого склада в Шушарах с учетом оборудования могла составлять 3–5 млрд руб., а стоимость сгоревших товаров – еще около 12 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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