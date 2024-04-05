РБК: Wildberries в 2024 г. построит 2,5 млн кв. м складских площадей
В настоящее время собственные складские площади интернет-платформы составляют 1,5 млн кв. м, сообщил изданию представитель компании. Отмечается, что строительство будет вестись за счет собственных и заемных средств.
В отчете ритейлера также был упомянут инцидент со складом в Шушарах Ленинградской области. Так, компания заявила, что по состоянию на конец марта она компенсировала часть ущерба 90% всех продавцов, чьи товары сгорели, и будет дальше возмещать убытки до полного их возмещения.
Пожар на складе Wildberries площадью 112 000 кв. м в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался утром 13 января. Огонь удалось локализовать на площади 70 000 кв. м. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. В результате происшествия никто не погиб.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров рассказывал «Ведомостям», что стоимость самого склада в Шушарах с учетом оборудования могла составлять 3–5 млрд руб., а стоимость сгоревших товаров – еще около 12 млрд руб.