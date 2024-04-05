РБК: Wildberries в 2024 г. построит 2,5 млн кв. м складских площадей

В отчете ритейлера также был упомянут инцидент со складом в Шушарах Ленинградской области. Так, компания заявила, что по состоянию на конец марта она компенсировала часть ущерба 90% всех продавцов, чьи товары сгорели, и будет дальше возмещать убытки до полного их возмещения.