«АвтоВАЗ» анонсировал появление нового семейства Lada

«АвтоВАЗ» анонсировал появление нового семейства LadaВ его разработку компания вложит 37 млрд рублей
«Это целое семейство автомобилей – то, которое мы называли "новой Granta". Это автомобиль, базирующийся на платформе XJO. Это часть глобальной платформы CMF-B. Мы будем выпускать семейство автомобилей в трех вариациях – седан, универсал и кросс-версию. Постараемся максимально локализовать комплектующие, несмотря на то что это платформа не только автовазовской разработки», – сказал Соколов.
Модульная автомобильная платформа CMF-B была разработана альянсом Renault-Nissan (ранее акционер «АвтоВАЗа») и представлена в 2013 г. Изначально она предназначалась для Renault Laguna, Scenic и Espace, а также для Nissan Qashqai и X-Trail. Эта платформа стала основной и для третьего поколения Renault (Dacia) Logan. До начала СВО и последовавшего ухода Renault из России предполагалось, что на этой платформе будут выпускаться все новые модели «АвтоВАЗа».
Тем не менее дизайн Lada Iskra будет ближе к модели Vesta, нежели к соплатформенным французским машинам, отметил Соколов. По его cловам, новинка будет относиться к сегменту В и по размерам будет немного больше нынешней Lada Granta.
«Это даст возможность расширить продуктовую линейку, предлагая одновременно и Granta как наиболее компактный и бюджетный автомобиль, и семейство Iskra», – пояснил топ-менеджер. Продажи текущего поколения Granta прекратятся в конце 2026 – начале 2027 г., добавил топ-менеджер.
Продажи «АвтоВАЗа» в январе - мае 2023 г. выросли год к году на 72% до 115 779 машин, сообщала Ассоциация европейского бизнеса. Lada Granta – лидер российского авторынка, ее продажи в январе - мае выросли более чем в 4 раза до 81 356 автомобилей.
Ценовое позиционирование Lada Iskra будет в промежутке между Granta и Vesta, говорит Соколов. Цены на Lada Granta сейчас начинаются от 693 000 руб., обновленная Vesta предлагается минимум за 1,24 млн руб. Для новинки будут предлагаться имеющиеся в арсенале «АвтоВАЗа» бензиновые двигатели объемом 1,6 л мощностью 90 и 106 л. с. Также Соколов не исключил возможность установки на эти машины и более мощных моторов 1,8 л мощностью 122 л. с.
Текущие потребности в инжиниринг для новой модели топ-менеджер оценил в 20 млрд руб., а общие, с учетом уже сделанных вложений, – в 37 млрд руб. При этом разработка машины на собственной платформе обошлась бы в 80 млрд руб., добавил он.
В 2022 г. «АвтоВАЗ» также говорил о планах начать в 2024 г. выпуск новой Lada Granta на платформе XJO. Тогда предполагалось выпустить около 10 000 таких машин в 2024 г. и порядка 90 000 – в 2025 г. По словам Соколова, 10 000 выпущенных в 2024 г. автомобилей будет недостаточно, чтобы насытить дилерскую сеть и провести маркетинговую кампанию перед началом продаж.
Автоэксперт Владимир Беспалов не исключает, что с появлением Lada Iskra может проявиться внутренняя каннибализация между моделями «АвтоВАЗа». Но сейчас сегмент недорогих автомобилей не насыщен, наблюдается дефицит предложения и в этом свете вариант автомобиля между Granta и Vesta имеет право на существование, полагает он. «Кардинально это вряд ли изменит продажи “АвтоВАЗа”, но текущее состояние рынка позволяет развивать новые модели», – добавил Беспалов.