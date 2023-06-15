«АвтоВАЗ» анонсировал появление нового семейства Lada

Модульная автомобильная платформа CMF-B была разработана альянсом Renault-Nissan (ранее акционер «АвтоВАЗа») и представлена в 2013 г. Изначально она предназначалась для Renault Laguna, Scenic и Espace, а также для Nissan Qashqai и X-Trail. Эта платформа стала основной и для третьего поколения Renault (Dacia) Logan. До начала СВО и последовавшего ухода Renault из России предполагалось, что на этой платформе будут выпускаться все новые модели «АвтоВАЗа».