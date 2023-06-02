«АвтоВАЗ» совместно с китайцами в 2024 году запустит сборку новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» совместно с китайцами в 2024 году запустит сборку новых моделей LadaЭто поможет загрузить простаивающие мощности автопроизводителя, считают эксперты
«АвтоВАЗ» в 2024 г. начнет совместное производство новых моделей Lada с партнерами из Китая на своих производственных площадках в Тольятти и Ижевске. Это следует из презентации компании, представленной на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2023). Что это за модели, в презентации не уточняется. «Ведомости» направили запрос в «АвтоВАЗ».
«АвтоВАЗ» выпускает на площадке в Тольятти модели Lada Granta, Lada Niva (Legend и Travel) и Lada Vesta. В Ижевске в конце года компания планирует начать опытное производство электромобиля e-Largus.
В конце мая президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал журналистам о том, что компания ведет переговоры с разными производителями по запуску совместного производства автомобилей. Топ-менеджер прогнозировал, что соответствующее соглашение будет подписано уже летом 2023 г. Он отмечал, что «в резерве» у компании имеются три производственные площадки, одна из которых – «Lada-Запад» в Тольятти (бывший GM-Avtovaz).
Российский автоконцерн объявил о переговорах с китайскими производителями по запуску производства автомобилей под брендом Lada в апреле 2023 г. Тогда президент «АвтоВАЗа» говорил о том, что для производства выбраны площадки компании в Ижевске, Санкт-Петербурге, а также на одном из заводов в Тольятти.
Площадка «АвтоВАЗа» в Санкт-Петербурге расположена на бывших мощностях завода японского концерна Nissan, который осенью 2022 г. ушел из России и передал его в госсобственность РФ в лице подведомственного Минпромторгу Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). «АвтоВАЗ» 7 февраля этого года закрыл сделку по покупке у НАМИ 99%-ной доли предприятия за символическую сумму в 1 евро. Тогда Соколов заявил, что на заводе в Петербурге будет налажено производство автомобилей под брендом Lada. По его словам, объем выпуска в 2023 г. составит до 10 000 штук и в дальнейшем он может быть увеличен.
На 14 июня 2023 г. на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге намечен запуск новой модели Lada «при участии» партнера, следует из презентации «АвтоВАЗа». Ранее «РИА Новости» сообщали со ссылкой на материалы Минпромторга к итоговой коллегии министерства, что речь идет о сборке совместно с партнерами из КНР автомобилей Lada X-Cross 5 – адаптированной для российского рынка версии китайского кроссовера FAW Bestune T77. Оригинальный FAW Bestune T77 оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 л. с. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей (каких именно – не уточнялось).
Весной прошлого года «АвтоВАЗ» лишился своего основного акционера – французской группы Renault. Ее доля около 68% была передана НАМИ. В мае еще 32% акций компании «АвтоВАЗ» НАМИ получил от госкорпорации «Ростех». Таким образом, подведомственный Минпромторгу ФГУП стал 100%-ным владельцем российского автоконцерна.
Автоконцерн «АвтоВАЗ» продал в мае этого года 23 904 автомобиля, что в четыре раза больше, чем в мае 2022 г., сообщил Соколов в кулуарах конференции ЦИПР-2023. При этом по отношению к апрелю 2023 г. продажи компании сократились на 13%. Таким образом, за январь - май «АвтоВАЗ» продал в России около 115 800 автомобилей. Рост к тому же периоду 2022 г. благодаря низкой базе составил 1,7 раза. В прошлом году на фоне проблем с комплектующими после начала СВО на Украине продажи «АвтоВАЗа» снизились на 46% к 2021 г. и составили 188 645 автомобилей Lada.
Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что запуск производства новых моделей Lada в 2024 г. «вполне реален». По словам эксперта, тольяттинские мощности «АвтоВАЗа» сейчас недозагружены. Но с ижевской площадкой, по его мнению, «могут возникнуть сложности» из-за того, что оттуда была вывезена часть оборудования. Эксперт уверен, что запуск новых моделей будет сделан «по аналогии с Lada X-Cross». То есть в первые несколько лет это будет полностью китайская машина с минимальной локализацией, уточняет Бургазлиев. Площадки в Тольятти и Ижевске, по его словам, позволяют собирать кроссоверы, а также компактные и среднеразмерные седаны.
Автоэксперт Владимир Беспалов отмечает, что сейчас модельный ряд «АвтоВАЗа» «достаточно ограничен» (выпускаются семейства Niva, Granta, Vesta. – «Ведомости»). Поэтому запуск крупноузловой сборки китайских машин, по словам эксперта, может решить проблему загрузки мощностей отечественного автоконцерна. «Более того, после ухода западных автопроизводителей спрос на автомобили превышает предложение», – резюмировал эксперт.
В подготовке статьи принимал участие Денис Ильюшенков