«АвтоВАЗ» совместно с китайцами в 2024 году запустит сборку новых моделей Lada

Автоконцерн «АвтоВАЗ» продал в мае этого года 23 904 автомобиля, что в четыре раза больше, чем в мае 2022 г., сообщил Соколов в кулуарах конференции ЦИПР-2023. При этом по отношению к апрелю 2023 г. продажи компании сократились на 13%. Таким образом, за январь - май «АвтоВАЗ» продал в России около 115 800 автомобилей. Рост к тому же периоду 2022 г. благодаря низкой базе составил 1,7 раза. В прошлом году на фоне проблем с комплектующими после начала СВО на Украине продажи «АвтоВАЗа» снизились на 46% к 2021 г. и составили 188 645 автомобилей Lada.