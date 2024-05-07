Показанные на инаугурации Aurus Merlon поступят в продажу в 2025 году
Электромотоциклы Aurus Merlon уже доступны для предзаказа, в продажу они поступят в 2025 г. Об этом сообщил и.о. вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Aurus Merlon в действии впервые были продемонстрированы на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая. Они были в кортеже главы государства. Путин же приехал в Большой Кремлевский дворец на обновленном лимузине Aurus. Автомобиль приобрел внешние изменения. В частности, были обновлены фары, решетка радиатора, бампер, капот и колеса.
Электромотоцикл был представлен на промышленной выставке «Иннопром» в 2022 г. Тогда Мантуров заявил, что серийное производство Aurus Merlon начнется в 2024 г.
Merlon способен разгоняться до более чем 200 км/ч. С места до 100 км/ч такой мотоцикл разгоняется за 3,7 секунды. Запас хода Merlon составляет около 200 км. Разработчики уверяют, что их мотоцикл сможет работать при температуре до -25 градусов.