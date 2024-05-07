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Показанные на инаугурации Aurus Merlon поступят в продажу в 2025 году

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Электромотоциклы Aurus Merlon уже доступны для предзаказа, в продажу они поступят в 2025 г. Об этом сообщил и.о. вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Уже можно заказывать, в следующем году появятся», – сказал он (цитата по ТАСС).

Aurus Merlon в действии впервые были продемонстрированы на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая. Они были в кортеже главы государства. Путин же приехал в Большой Кремлевский дворец на обновленном лимузине Aurus. Автомобиль приобрел внешние изменения. В частности, были обновлены фары, решетка радиатора, бампер, капот и колеса.

Электромотоцикл был представлен на промышленной выставке «Иннопром» в 2022 г. Тогда Мантуров заявил, что серийное производство Aurus Merlon начнется в 2024 г. 

Merlon способен разгоняться до более чем 200 км/ч. С места до 100 км/ч такой мотоцикл разгоняется за 3,7 секунды. Запас хода Merlon составляет около 200 км. Разработчики уверяют, что их мотоцикл сможет работать при температуре до -25 градусов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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