Показанные на инаугурации Aurus Merlon поступят в продажу в 2025 году

Aurus Merlon в действии впервые были продемонстрированы на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая. Они были в кортеже главы государства. Путин же приехал в Большой Кремлевский дворец на обновленном лимузине Aurus. Автомобиль приобрел внешние изменения. В частности, были обновлены фары, решетка радиатора, бампер, капот и колеса.