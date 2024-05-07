Путин прибыл на инаугурацию в Большой Кремлевский дворец

На торжественную церемонию Путин выехал из Первого корпуса Кремля на обновленном лимузине Aurus. Автомобиль приобрел внешние изменения. В частности, были обновлены фары, решетка радиатора, бампер, капот и колеса. Впервые Путин совершил поездку на Aurus ровно шесть лет назад, 7 мая 2018 г., когда также состоялась церемония вступления в должность президента РФ.