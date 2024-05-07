Путин прибыл на инаугурацию в Большой Кремлевский дворец
Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец, следует из трансляции в Telegram-канале Кремля.
На торжественную церемонию Путин выехал из Первого корпуса Кремля на обновленном лимузине Aurus. Автомобиль приобрел внешние изменения. В частности, были обновлены фары, решетка радиатора, бампер, капот и колеса. Впервые Путин совершил поездку на Aurus ровно шесть лет назад, 7 мая 2018 г., когда также состоялась церемония вступления в должность президента РФ.
Церемония инаугурации Путина проходит 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В ходе церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью. Это пятый президентский срок Путина.
Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.