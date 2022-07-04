Серийное производство электромотоциклов Aurus планируется запустить в 2024 году
Начало серийного производства электрических мотоциклов Merlon российской компании Aurus запланировано на 2024 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
Глава Минпромторга на промышленной выставке «Иннопром-2022» также отметил, что он уже успел прокатиться на таком электромотоцикле и остался доволен новинкой. Разработал новинку ФГУП «НАМИ».
Merlon способен разгоняться до более чем 200 км/ч, с места и до 100 км/ч такой мотоцикл разгоняется за 3,7 секунды. Запас хода Merlon составляет около 200 км. Разработчики уверяют, что их мотоцикл сможет работать при температуре до минус 25 градусов Цельсия.
Aurus Merlon назван в честь зубца на Кремлевской стене, отмечает агентство. Главное назначение мотоцикла — сопровождение кортежей с высокопоставленными людьми.
Компания Aurus выпускает машины для первых лиц государства, в том числе на одной из машин компании ездит президент России Владимир Путин. В начале 2022 г. покинул свой пост генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов. Его сменил ранее занимавший должность исполнительного директора компании Николай Ходосевич. В компании отмечают, что не исключают присоединения нового участника к руководству в компании, который бы занялся экспансией на международные рынки и развитием экспортного направления.