Серийное производство электромотоциклов Aurus планируется запустить в 2024 году

Компания Aurus выпускает машины для первых лиц государства, в том числе на одной из машин компании ездит президент России Владимир Путин. В начале 2022 г. покинул свой пост генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов. Его сменил ранее занимавший должность исполнительного директора компании Николай Ходосевич. В компании отмечают, что не исключают присоединения нового участника к руководству в компании, который бы занялся экспансией на международные рынки и развитием экспортного направления.