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Серийное производство электромотоциклов Aurus планируется запустить в 2024 году

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Начало серийного производства электрических мотоциклов Merlon российской компании Aurus запланировано на 2024 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Глава Минпромторга на промышленной выставке «Иннопром-2022» также отметил, что он уже успел прокатиться на таком электромотоцикле и остался доволен новинкой. Разработал новинку ФГУП «НАМИ».

Merlon способен разгоняться до более чем 200 км/ч, с места и до 100 км/ч такой мотоцикл разгоняется за 3,7 секунды. Запас хода Merlon составляет около 200 км. Разработчики уверяют, что их мотоцикл сможет работать при температуре до минус 25 градусов Цельсия.

Aurus Merlon назван в честь зубца на Кремлевской стене, отмечает агентство. Главное назначение мотоцикла — сопровождение кортежей с высокопоставленными людьми.

Компания Aurus выпускает машины для первых лиц государства, в том числе на одной из машин компании ездит президент России Владимир Путин. В начале 2022 г. покинул свой пост генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов. Его сменил ранее занимавший должность исполнительного директора компании Николай Ходосевич. В компании отмечают, что не исключают присоединения нового участника к руководству в компании, который бы занялся экспансией на международные рынки и развитием экспортного направления. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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