Путин связал ослабление доллара с действиями руководства США
Запрет администрации США на международные расчеты в долларах – колоссальная ошибка, которая ведет к ослаблению роли американской валюты, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.
«Убивают его [доллар] сами своими руками, но это побуждает нас переходить в расчеты в национальной валюте», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что использование доллара как инструмента борьбы подрывает доверие к валюте, что, по его словам, нелепо. Путин добавил, что переход на расчеты в национальных валютах способствует их укреплению, а также помогает развивать отношения между странами.
5 июня стало известно, что Россия ведет переговоры со странами Латинской Америки по поводу отказа от доллара в международных сделках. В переговорах задействованы деловые и банковские структуры Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и стран-членов БРИКС. Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин пояснил, что наиболее удобными способами взаимодействия между странами являются национальные валюты, внедрение карт «Мир» и прямых расчетов.