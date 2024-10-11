В чем уникальность очередного саммита БРИКС

В чем уникальность очередного саммита БРИКСОн станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое проводилось в России
Помощник президента Юрий Ушаков, возглавляющий организационный комитет по подготовке к саммиту БРИКС заявил журналистам: «Если говорить об этом казанском мероприятии, на мой взгляд, оно может превратиться в самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, которое когда-либо проводилось в нашей стране».
Приглашения на мероприятие были направлены в 38 государств – и членам БРИКС, и тем странам, которые хотят сотрудничать с организацией, рассказал Ушаков. На сегодняшний день 32 страны уже подтвердили свое участие. «Отмечу, что из этих 32 стран 24 страны подтвердили участие лидеров в саммите в Казани. Восемь стран, по данным на сегодняшний день, будут представлены вторыми или третьими лицами», – сказал он.
«Естественно, подтвердили свое участие все государства – члены БРИКС. Причем девять из них будут на высшем уровне, и одна страна – это Саудовская Аравия – направит министра иностранных дел», – сказал Ушаков. По его словам, Россия, как хозяйка мероприятия, пригласила лидеров стран СНГ, все они подтвердили свое участие. Также пригласили те государства, которые председательствуют в региональных интеграционных объединениях в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. В саммите также будут участвовать генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек ШОС Чжан Мин, генеральные секретари СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, а также президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф.
Саммит БРИКС будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Основные мероприятия пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть (со второй половины дня 23 октября и 24 октября) – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».
У президента России Владимира Путина запланировано на саммите около 20 двусторонних встреч. «Мне здесь уже хочется заранее пожалеть нашего президента. Очень много встреч. И мы начнем их проводить уже 21 октября. И все они продлятся до позднего вечера 24 октября», – сказал Ушаков.
В ходе подготовки к саммиту обсуждалось создание категории «государство-партнер» БРИКС. По словам Ушакова, число желающих подключиться в той или иной форме к сотрудничеству с БРИКС растет. Сейчас 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или к сотрудничеству в разной форме. «Двери БРИКС для государств-единомышленников, которые разделяют основные принципы и цели нашего объединения, открыты. Что касается новой возможной волны расширения объединения, на этот счет есть разные точки зрения. И пока еще в рамках объединения мы не имеем единого подхода», – заметил Ушаков.
Россия, в частности, поддерживает именно появление категории «государство-партнер» БРИКС, рассказал Ушаков: «Формула «страна-партнер» – весьма подходящая в настоящей ситуации, когда количество резко увеличилось в ходе саммита в ЮАР. Сейчас уже 10 стран [являются членами БРИКС]. Мы всячески способствуем, чтобы эти страны плавно вписались во все формы сотрудничества в рамках БРИКС. Поэтому сейчас удобнее было бы подключать новых членов как государства-партнеры».
Саммит БРИКС пройдет уже в 16-й раз. Но это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР) присоединились еще пять – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. Россия председательствует в БРИКС с 1 января 2024 г., она приняла эстафету у ЮАР. По словам помощника президента, в том, что России выпала честь заняться пропиской в объединении новых членов, просматривается «некоторый символизм», поскольку Россия стояла у истоков создания БРИКС. Он отметил, что страны десятки занимают свыше 30% земной суши, обладают 45% мирового населения, обеспечивают свыше 40% всей добычи нефти в мире и около четверти мирового экспорта товаров.
«Наше председательство, естественно, уделяло большое внимание реализации финансового трека в рамках БРИКС. Минфин России совместно с Центробанком обсуждают с партнерами по объединению проект общебриксовской финансовой платформы, специальной клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании БРИКС. Их запуск позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле», – сказал Ушаков.
С учетом того, что произошло расширение ядра БРИКС на саммите в ЮАР в прошлом году, возможности для приема новых членов ограничены, считает основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик. Для этого необходимо выработать дополнительные критерии и условия. Однако есть еще десятки стран, которые хотят взаимодействовать с БРИКС, говорит эксперт.
«Поэтому создание так называемого пояса друзей или пояса партнеров выглядит вполне объяснимо и обоснованно», – говорит Лисоволик. Это позволяет удовлетворить потребности развивающихся стран, которые стремятся наладить связи со странами БРИКС. Лисоволик отмечает растущий интерес к расчетам в национальных валютах среди стран БРИКС. Дополнительные платежные системы могли бы удовлетворить растущий спрос на транзакции между странами. Наиболее интересным, по его мнению, выглядит идея сопряжения платформ цифровых валют центральных банков стран БРИКС и их партнеров. Такие проекты обеспечивают оперативные и надежные расчеты. Однако остается вопрос, какие страны будут участвовать в этом проекте. «Есть страны, которые больше заинтересованы в его реализации, а есть те, кто считает, что это им неудобно, в том числе из-за своих технологических наработок», – заключает эксперт. В рамках БРИКС судьбоносные решения принимает не только Россия, все решается консолидированно, отмечает эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Подобное верно и для так называемых «государств-партнеров» БРИКС, решение о статусе которых принимается всеми странами-участниками. Сейчас потенциальных кандидатов на вступление в объединение большое количество и при необходимости БРИКС может расшириться, замечает эксперт. Перед саммитом в Казани было анонсировано большое количество идей и предложений, среди которых – создание финансовой системы-альтернативы SWIFT. За этим, поясняет Денисов, в современных реалиях скрывается не просто желание диверсифицировать финансовую деятельность, но и насущная потребность в альтернативной системе взаиморасчетов. Это особенно важно с учетом возможности Запада в течение нескольких часов ввести санкции против государств, политика которых ему не нравится, резюмирует эксперт.