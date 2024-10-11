В чем уникальность очередного саммита БРИКС

«Поэтому создание так называемого пояса друзей или пояса партнеров выглядит вполне объяснимо и обоснованно», – говорит Лисоволик. Это позволяет удовлетворить потребности развивающихся стран, которые стремятся наладить связи со странами БРИКС. Лисоволик отмечает растущий интерес к расчетам в национальных валютах среди стран БРИКС. Дополнительные платежные системы могли бы удовлетворить растущий спрос на транзакции между странами. Наиболее интересным, по его мнению, выглядит идея сопряжения платформ цифровых валют центральных банков стран БРИКС и их партнеров. Такие проекты обеспечивают оперативные и надежные расчеты. Однако остается вопрос, какие страны будут участвовать в этом проекте. «Есть страны, которые больше заинтересованы в его реализации, а есть те, кто считает, что это им неудобно, в том числе из-за своих технологических наработок», – заключает эксперт. В рамках БРИКС судьбоносные решения принимает не только Россия, все решается консолидированно, отмечает эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Подобное верно и для так называемых «государств-партнеров» БРИКС, решение о статусе которых принимается всеми странами-участниками. Сейчас потенциальных кандидатов на вступление в объединение большое количество и при необходимости БРИКС может расшириться, замечает эксперт. Перед саммитом в Казани было анонсировано большое количество идей и предложений, среди которых – создание финансовой системы-альтернативы SWIFT. За этим, поясняет Денисов, в современных реалиях скрывается не просто желание диверсифицировать финансовую деятельность, но и насущная потребность в альтернативной системе взаиморасчетов. Это особенно важно с учетом возможности Запада в течение нескольких часов ввести санкции против государств, политика которых ему не нравится, резюмирует эксперт.