Reuters: Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в Сирии

Израиль таким образом пытается противостоять растущему влиянию Турции в Сирии, сообщили агентству четыре источника. По их словам, израильские официальные лица сообщили Вашингтону, что новые исламистские правители Сирии, которых поддерживает Анкара, представляют угрозу границам Израиля. Израильская кампания происходит в тот момент, когда новые власти в республике пытаются «стабилизировать раздробленное государство и заставить Вашингтон отменить карательные санкции», говорится в статье.