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Reuters: Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в Сирии

Ведомости

Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в Сирии, чтобы страна оставалась слабой и децентрализованной, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Израиль таким образом пытается противостоять растущему влиянию Турции в Сирии, сообщили агентству четыре источника. По их словам, израильские официальные лица сообщили Вашингтону, что новые исламистские правители Сирии, которых поддерживает Анкара, представляют угрозу границам Израиля. Израильская кампания происходит в тот момент, когда новые власти в республике пытаются «стабилизировать раздробленное государство и заставить Вашингтон отменить карательные санкции», говорится в статье.

По данным Reuters, представители Израиля обсуждали эту тему с высшими должностными лицами США во время встреч в Вашингтоне в феврале и последующих встреч в Израиле с представителями конгресса США.

Турция ранее заявила, что Сирия должна стать стабильной страной и не представлять угрозы для своих соседей, напоминает Reuters. В Анкаре действия Израиля на юге Сирии также назвали частью его «экспансионистской и агрессивной политики».

«Чтобы сдержать Турцию, израильские чиновники пытались убедить чиновников США, что Россия должна сохранить свою средиземноморскую военно-морскую базу в сирийской провинции Тартус и свою авиабазу Хмеймим в провинции Латакия», – приводит агентство слова своих собеседников.

Отмечается, что когда израильские официальные лица представили присутствие России с Сирии «в позитивном свете», некоторые участники встречи со стороны США были удивлены. Они заявили, что Турция как член НАТО будет лучшим гарантом безопасности Израиля, но израильские официальные лица были «непреклонны», добавили источники.

«Израиль больше всего боится, что Турция придет и защитит этот новый сирийский исламистский порядок, который затем станет базой для "Хамаса" и других боевиков», – сказал агентству научный сотрудник американского аналитического центра Century International Арон Лунд.

Неясно, в какой степени администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность принять предложения Израиля, заявили источники. Однако, по словам Лунда, у Израиля есть хорошие шансы повлиять на позицию США, для которых Сирия сейчас не является главным приоритетом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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