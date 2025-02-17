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Bloomberg: Россия близка к соглашению по военным базам с новыми властями Сирии

Ведомости

Москва близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое позволит ей частично сохранить присутствие на военных базах в Тартусе и Хмеймиме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Россия могла бы помочь в борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ), которое действует на востоке Сирии. Сохранение присутствия российских сил в регионе также может помочь новым лидерам республики сбалансировать растущее влияние Турции, отметил один из источников.

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. В конце января российская делегация провела первые после смены власти переговоры в Дамаске с главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа.

В феврале министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post заявил, что российская военная база в порту Тартуса и авиабаза «Хмеймим» в Латакии могут быть сохранены до тех пор, пока соглашения с Кремлем будут выгодны новому правительству республики.

Президент РФ Владимир Путин 12 февраля провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа. Как сообщалось в Telegram-канале Кремля, глава российского государства заявил о готовности содействовать улучшению социально-экономической обстановки в республике и пожелал успехов аш-Шараа в решении задач на благо сирийцев. Стороны договорились о продолжении контактов для развития двустороннего сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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