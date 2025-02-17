Bloomberg: Россия близка к соглашению по военным базам с новыми властями Сирии
Москва близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое позволит ей частично сохранить присутствие на военных базах в Тартусе и Хмеймиме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, Россия могла бы помочь в борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ), которое действует на востоке Сирии. Сохранение присутствия российских сил в регионе также может помочь новым лидерам республики сбалансировать растущее влияние Турции, отметил один из источников.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. В конце января российская делегация провела первые после смены власти переговоры в Дамаске с главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа.
В феврале министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post заявил, что российская военная база в порту Тартуса и авиабаза «Хмеймим» в Латакии могут быть сохранены до тех пор, пока соглашения с Кремлем будут выгодны новому правительству республики.
Президент РФ Владимир Путин 12 февраля провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа. Как сообщалось в Telegram-канале Кремля, глава российского государства заявил о готовности содействовать улучшению социально-экономической обстановки в республике и пожелал успехов аш-Шараа в решении задач на благо сирийцев. Стороны договорились о продолжении контактов для развития двустороннего сотрудничества.