Bloomberg: Россия близка к соглашению по военным базам с новыми властями Сирии

В феврале министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post заявил, что российская военная база в порту Тартуса и авиабаза «Хмеймим» в Латакии могут быть сохранены до тех пор, пока соглашения с Кремлем будут выгодны новому правительству республики.