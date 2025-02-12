Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии

В ходе разговора лидеры стран обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в Сирии. Со стороны России была акцентирована позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В связи с этим подчеркнута важность принятия мер для активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения.