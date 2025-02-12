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Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщили в Telegram-канале Кремля.

В ходе разговора лидеры стран обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в Сирии. Со стороны России была акцентирована позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В связи с этим подчеркнута важность принятия мер для активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения.

Путин подчеркнул, что Россию и Сирию связывают отношения дружбы и сотрудничества. Россия готова содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи. Президент РФ также пожелал успехов аш-Шараа в решении задач на благо сирийского народа.

В Кремле рассказали, что телефонный разговор лидеров стран носил конструктивный, деловой и содержательный характер. В ходе диалога затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях. Путин и аш-Шараа договорились о продолжении контактов для развития двустороннего сотрудничества.

7 февраля министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post рассказал, что российские военные базы вдоль побережья Средиземного моря могут быть сохранены до тех пор, пока соглашения с Кремлем будут выгодны новому сирийскому правительству.

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Экс-президент республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.

Аш-Шараа ранее был известен как Абу Мухаммед аль-Джулани. Являлся лидером «Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ; организация признана террористической и запрещена в РФ)». ХТШ – ядро антиасадовской коалиции, захватившей власть в Сирии в декабре 2024 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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