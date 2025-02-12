Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщили в Telegram-канале Кремля.
В ходе разговора лидеры стран обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в Сирии. Со стороны России была акцентирована позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В связи с этим подчеркнута важность принятия мер для активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения.
Путин подчеркнул, что Россию и Сирию связывают отношения дружбы и сотрудничества. Россия готова содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи. Президент РФ также пожелал успехов аш-Шараа в решении задач на благо сирийского народа.
В Кремле рассказали, что телефонный разговор лидеров стран носил конструктивный, деловой и содержательный характер. В ходе диалога затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях. Путин и аш-Шараа договорились о продолжении контактов для развития двустороннего сотрудничества.
7 февраля министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post рассказал, что российские военные базы вдоль побережья Средиземного моря могут быть сохранены до тех пор, пока соглашения с Кремлем будут выгодны новому сирийскому правительству.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Экс-президент республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
Аш-Шараа ранее был известен как Абу Мухаммед аль-Джулани. Являлся лидером «Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ; организация признана террористической и запрещена в РФ)». ХТШ – ядро антиасадовской коалиции, захватившей власть в Сирии в декабре 2024 г.