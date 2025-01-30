Чего хотят друг от друга новые власти Сирии и Россия

За время паузы в контактах с Москвой Дамаск посетили дипломаты близкой к новым властям Турции, Франции, ФРГ, США, Катара, других арабских стран, а американцы и ЕС допустили снятие санкций. В 2018 г. Асад заявлял, что на восстановление Сирии надо $400 млрд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в январе 2025 г. – $500 млрд. Главными донорами в сравнении с Турцией и арабами Россия вряд ли будет, считает программный менеджер РСМД Иван Бочаров. По мнению Сухова, позиция Дамаска зависит от снятия санкций: «Там не уверены в этом. Турция не потянет всю реконструкцию, как и Саудовская Аравия и Катар, что дает шанс Москве, если иметь волю».