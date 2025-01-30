Чего хотят друг от друга новые власти Сирии и Россия

Чего хотят друг от друга новые власти Сирии и РоссияПобедители Башара Асада – «компенсаций», Москва – сохранения военных баз
Во время визита российской делегации в Дамаск новые власти Сирии намекнули на «компенсации» от России для «восстановления доверия», сообщило на следующий день сирийское госагентство SANA. «Была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», – говорится в сообщении.
В вышедшем затем пресс-релизе МИД России о визите делегации во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым и спецпредставителем по Сирии Александром Лаврентьевым упомянута «готовность оказать сирийскому народу необходимую помощь в посткризисном восстановлении». Подчеркнуто и «стремление выстраивать двустороннее многоплановое сотрудничество на принципах традиционной дружбы».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментировал днем 29 января информацию о компенсациях. Он отметил, что встречи в Дамаске 28 января – «важные контакты, необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями».
Новые сирийские власти ясно назвали позиции торга, считает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его словам, новые хозяева Дамаска хотят выдачи Башара Асада и возвращения выведенных им активов, когда у них «практически нет денег».
Ключевым для Москвы вопросом остается судьба ее военных баз. Финальное решение в Дамаске не принято, подтвердил в ночь на 29 января Богданов: «Вопрос требует дополнительных переговоров» (цитата по ТАСС). Базы стоят на средиземноморском побережье Сирии: авиабаза «Хмеймим» у порта Латакии и база ВМФ в порту Тартуса. Они использовались для помощи сирийской армии с 2015 г., в том числе против тех группировок, которые стали новой властью. В 2017 г. прежние власти Сирии заключили с Россией соглашение о безвозмездной аренде базы «Хмеймим» и базы в Тартусе на 49 лет.
Востоковед Ибрагим Ибрагимов полагает, что шансы на сохранение баз России есть, хотя и «урезанных». Сухов уточняет, что оставить можно базу в Тартусе, а базу «Хмеймим» Турция, ключевой партнер нынешнего Дамаска, сохранить не даст – она раздражает ее как члена НАТО, потому что является опорой активности Москвы в Африке. Но проблемы могут появиться и при выводе из баз имеющейся там техники, считает эксперт.
Делегация России встретилась, по сообщению МИДа, с «главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа», ранее известным как Абу Мухаммед аль-Джулани, лидером «Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ; организация признана террористической и запрещена в РФ)». ХТШ – ядро антиасадовской коалиции, захватившей власть в декабре 2024 г. Богданов и Лаврентьев встретились также с новыми министрами иностранных дел Асаадом Шибани и здравоохранения Махером аш-Шараа (брат Ахмеда аш-Шараа). Сухов обращает внимание, что сами Шибани и Шараа не связаны с исламистами и это создает позитивный фон для переговоров. Вечером 29 января сам Ахмед аш-Шаара, не имевший все эти полтора месяца какого-то официального поста, объявлен «временным президентом» Сирии.
За время паузы в контактах с Москвой Дамаск посетили дипломаты близкой к новым властям Турции, Франции, ФРГ, США, Катара, других арабских стран, а американцы и ЕС допустили снятие санкций. В 2018 г. Асад заявлял, что на восстановление Сирии надо $400 млрд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в январе 2025 г. – $500 млрд. Главными донорами в сравнении с Турцией и арабами Россия вряд ли будет, считает программный менеджер РСМД Иван Бочаров. По мнению Сухова, позиция Дамаска зависит от снятия санкций: «Там не уверены в этом. Турция не потянет всю реконструкцию, как и Саудовская Аравия и Катар, что дает шанс Москве, если иметь волю».
Новые власти Сирии считают, говорит Сухов, что Россия обязана восстановить районы, где помогала ударами армии Асада. При этом компенсация может быть не в деньгах. По мнению Бочарова, это могут быть поставки топлива и продовольствия. Москва может помочь восстановлению здравоохранения в Сирии, с министром которого шли переговоры, добавляет Бочаров. По мнению Сухова, помощь материалами, техникой, специалистами дала бы России возможность тратить рубли, а не валюту.