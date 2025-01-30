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Чего хотят друг от друга новые власти Сирии и Россия

Победители Башара Асада – «компенсаций», Москва – сохранения военных баз
Илья Лакстыгал
Глеб Мишутин
Новые власти Сирии требуют от России компенсаций, Москва готова помочь восстановлению страны
Новые власти Сирии требуют от России компенсаций, Москва готова помочь восстановлению страны / OMAR HAJ KADOUR / AFP

Во время визита российской делегации в Дамаск новые власти Сирии намекнули на «компенсации» от России для «восстановления доверия», сообщило на следующий день сирийское госагентство SANA. «Была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», – говорится в сообщении.

В вышедшем затем пресс-релизе МИД России о визите делегации во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым и спецпредставителем по Сирии Александром Лаврентьевым упомянута «готовность оказать сирийскому народу необходимую помощь в посткризисном восстановлении». Подчеркнуто и «стремление выстраивать двустороннее многоплановое сотрудничество на принципах традиционной дружбы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментировал днем 29 января информацию о компенсациях. Он отметил, что встречи в Дамаске 28 января – «важные контакты, необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями».

Новые сирийские власти ясно назвали позиции торга, считает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его словам, новые хозяева Дамаска хотят выдачи Башара Асада и возвращения выведенных им активов, когда у них «практически нет денег».

Ключевым для Москвы вопросом остается судьба ее военных баз. Финальное решение в Дамаске не принято, подтвердил в ночь на 29 января Богданов: «Вопрос требует дополнительных переговоров» (цитата по ТАСС). Базы стоят на средиземноморском побережье Сирии: авиабаза «Хмеймим» у порта Латакии и база ВМФ в порту Тартуса. Они использовались для помощи сирийской армии с 2015 г., в том числе против тех группировок, которые стали новой властью. В 2017 г. прежние власти Сирии заключили с Россией соглашение о безвозмездной аренде базы «Хмеймим» и базы в Тартусе на 49 лет.

Востоковед Ибрагим Ибрагимов полагает, что шансы на сохранение баз России есть, хотя и «урезанных». Сухов уточняет, что оставить можно базу в Тартусе, а базу «Хмеймим» Турция, ключевой партнер нынешнего Дамаска, сохранить не даст – она раздражает ее как члена НАТО, потому что является опорой активности Москвы в Африке. Но проблемы могут появиться и при выводе из баз имеющейся там техники, считает эксперт.

Делегация России встретилась, по сообщению МИДа, с «главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа», ранее известным как Абу Мухаммед аль-Джулани, лидером «Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ; организация признана террористической и запрещена в РФ)». ХТШ – ядро антиасадовской коалиции, захватившей власть в декабре 2024 г. Богданов и Лаврентьев встретились также с новыми министрами иностранных дел Асаадом Шибани и здравоохранения Махером аш-Шараа (брат Ахмеда аш-Шараа). Сухов обращает внимание, что сами Шибани и Шараа не связаны с исламистами и это создает позитивный фон для переговоров. Вечером 29 января сам Ахмед аш-Шаара, не имевший все эти полтора месяца какого-то официального поста, объявлен «временным президентом» Сирии.

За время паузы в контактах с Москвой Дамаск посетили дипломаты близкой к новым властям Турции, Франции, ФРГ, США, Катара, других арабских стран, а американцы и ЕС допустили снятие санкций. В 2018 г. Асад заявлял, что на восстановление Сирии надо $400 млрд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в январе 2025 г. – $500 млрд. Главными донорами в сравнении с Турцией и арабами Россия вряд ли будет, считает программный менеджер РСМД Иван Бочаров. По мнению Сухова, позиция Дамаска зависит от снятия санкций: «Там не уверены в этом. Турция не потянет всю реконструкцию, как и Саудовская Аравия и Катар, что дает шанс Москве, если иметь волю».

Новые власти Сирии считают, говорит Сухов, что Россия обязана восстановить районы, где помогала ударами армии Асада. При этом компенсация может быть не в деньгах. По мнению Бочарова, это могут быть поставки топлива и продовольствия. Москва может помочь восстановлению здравоохранения в Сирии, с министром которого шли переговоры, добавляет Бочаров. По мнению Сухова, помощь материалами, техникой, специалистами дала бы России возможность тратить рубли, а не валюту.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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