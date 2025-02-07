Министр обороны Сирии назвал «выгоду» условием сохранения военных баз РФ

В конце января российская делегация провела переговоры в Дамаске с главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. В ее состав вошли замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев. Поездка стала первой после смены власти в арабской республике. Ключевым для Москвы вопросом является судьба ее военных баз, но финальное решение в Дамаске не было принято.