Министр обороны Сирии назвал «выгоду» условием сохранения военных баз РФ

Министр обороны Сирии назвал «выгоду» условием сохранения военных баз РФВооруженная оппозиция захватила власть в Дамаске 8 декабря
Российские военные базы вдоль побережья Средиземного моря могут быть сохранены до тех пор, пока соглашения с Кремлем будут выгодны новому сирийскому правительству, заявил министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post.
Глава ведомства подчеркнул важность прагматичного подхода в этом вопросе и указал, что «в политике нет постоянных врагов». Сейчас новое правительство Сирии формирует новые альянсы и пересматривает старые, созданные при предыдущем режиме.
На вопрос, будет ли России разрешено сохранить военную базу в порту Тартуса и авиабазу «Хмеймим» в Латакии, министр ответил: «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да».
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
В конце января российская делегация провела переговоры в Дамаске с главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. В ее состав вошли замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев. Поездка стала первой после смены власти в арабской республике. Ключевым для Москвы вопросом является судьба ее военных баз, но финальное решение в Дамаске не было принято.