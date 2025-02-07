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Министр обороны Сирии назвал «выгоду» условием сохранения военных баз РФ

Вооруженная оппозиция захватила власть в Дамаске 8 декабря
Ведомости

Российские военные базы вдоль побережья Средиземного моря могут быть сохранены до тех пор, пока соглашения с Кремлем будут выгодны новому сирийскому правительству, заявил министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post.

Глава ведомства подчеркнул важность прагматичного подхода в этом вопросе и указал, что «в политике нет постоянных врагов». Сейчас новое правительство Сирии формирует новые альянсы и пересматривает старые, созданные при предыдущем режиме.

На вопрос, будет ли России разрешено сохранить военную базу в порту Тартуса и авиабазу «Хмеймим» в Латакии, министр ответил: «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да».

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.

В конце января российская делегация провела переговоры в Дамаске с главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. В ее состав вошли замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев. Поездка стала первой после смены власти в арабской республике. Ключевым для Москвы вопросом является судьба ее военных баз, но финальное решение в Дамаске не было принято.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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