Кремль: Россия обеспечивает безопасность военных в Сирии на фоне столкновений
Безопасность российских военных в Сирии обеспечивается на должном уровне на фоне боестолкновений между новыми властями и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне. В целом я не стал бы комментировать этот ход операции, потому что мы не знаем деталей», – сказал он.
6 марта в Сирии произошла серия нападений сторонников экс-президента Асада в провинции Латакия. Тогда погибли не менее 13 сотрудников управления государственной безопасности новых властей. 7 марта департамент общественной безопасности Сирии объявил комендантский час в трех городах Сирии – Латакии, Тартусе и Хомсе. Вместе с комендантским часом начались широкомасштабные операции по прочесыванию городов, деревень и прилегающей местности с целью поиска сторонников Асада.
Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа. Президент РФ Владимир Путин также провел с ним телефонный разговор.
19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, Путин сообщил, что Россия намерена использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям арабской республики. Вместе с тем Москва пока не знает, сохранит ли она свои базы в Сирии.