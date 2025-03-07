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Кремль: Россия обеспечивает безопасность военных в Сирии на фоне столкновений

Ведомости

Безопасность российских военных в Сирии обеспечивается на должном уровне на фоне боестолкновений между новыми властями и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне. В целом я не стал бы комментировать этот ход операции, потому что мы не знаем деталей», – сказал он.

6 марта в Сирии произошла серия нападений сторонников экс-президента Асада в провинции Латакия. Тогда погибли не менее 13 сотрудников управления государственной безопасности новых властей. 7 марта департамент общественной безопасности Сирии объявил комендантский час в трех городах Сирии – Латакии, Тартусе и Хомсе. Вместе с комендантским часом начались широкомасштабные операции по прочесыванию городов, деревень и прилегающей местности с целью поиска сторонников Асада.

Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа. Президент РФ Владимир Путин также провел с ним телефонный разговор.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, Путин сообщил, что Россия намерена использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям арабской республики. Вместе с тем Москва пока не знает, сохранит ли она свои базы в Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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