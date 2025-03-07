Кремль: Россия обеспечивает безопасность военных в Сирии на фоне столкновений

Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа. Президент РФ Владимир Путин также провел с ним телефонный разговор.