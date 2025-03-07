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В городах Сирии ввели комендантский час после столкновений со сторонниками Асада

Ведомости

В трех городах Сирии – Латакии, Тартусе и Хомсе – введен комендантский час. Решение связано со столкновениями между сотрудниками госбезопасности нового правительства и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. Об этом в соцсети X сообщило сирийское госагентство Sana со ссылкой на департамент общественной безопасности.

Комендантский час действует с 22:00 6 марта и до 10:00 сегодняшнего дня.

Вместе с комендантским часом начались также широкомасштабные операции по прочесыванию городов, деревень и прилегающей местности. Агентство Sana опубликовало первые кадры вступления сил министерства обороны страны в Латакию и Тартус.

Целью операций по прочесыванию будут поиски остатков ополченцев Асада и тех, кто поддерживал их, в связи с чем власти страны рекомендовали гражданам оставаться дома и немедленно сообщать о любых подозрительных передвижениях.

6 марта в результате серии нападений, организованных сторонниками бывшего президента Сирии, в районе Джебла в провинции Латакия погибли не менее 13 сотрудников управления государственной безопасности новых властей, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источники. Утром 7 марта портал The Times of Israel со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал уже о более 70 погибших в боях между сирийскими силами безопасности и сторонниками Асада. Издание отмечает при этом, что SOHR регулярно обвиняется сирийскими военными аналитиками в предоставлении ложных отчетов и завышении цифр потерь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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