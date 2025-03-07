В городах Сирии ввели комендантский час после столкновений со сторонниками Асада

6 марта в результате серии нападений, организованных сторонниками бывшего президента Сирии, в районе Джебла в провинции Латакия погибли не менее 13 сотрудников управления государственной безопасности новых властей, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источники. Утром 7 марта портал The Times of Israel со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал уже о более 70 погибших в боях между сирийскими силами безопасности и сторонниками Асада. Издание отмечает при этом, что SOHR регулярно обвиняется сирийскими военными аналитиками в предоставлении ложных отчетов и завышении цифр потерь.