В городах Сирии ввели комендантский час после столкновений со сторонниками Асада
В трех городах Сирии – Латакии, Тартусе и Хомсе – введен комендантский час. Решение связано со столкновениями между сотрудниками госбезопасности нового правительства и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. Об этом в соцсети X сообщило сирийское госагентство Sana со ссылкой на департамент общественной безопасности.
Комендантский час действует с 22:00 6 марта и до 10:00 сегодняшнего дня.
Вместе с комендантским часом начались также широкомасштабные операции по прочесыванию городов, деревень и прилегающей местности. Агентство Sana опубликовало первые кадры вступления сил министерства обороны страны в Латакию и Тартус.
Целью операций по прочесыванию будут поиски остатков ополченцев Асада и тех, кто поддерживал их, в связи с чем власти страны рекомендовали гражданам оставаться дома и немедленно сообщать о любых подозрительных передвижениях.
6 марта в результате серии нападений, организованных сторонниками бывшего президента Сирии, в районе Джебла в провинции Латакия погибли не менее 13 сотрудников управления государственной безопасности новых властей, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источники. Утром 7 марта портал The Times of Israel со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал уже о более 70 погибших в боях между сирийскими силами безопасности и сторонниками Асада. Издание отмечает при этом, что SOHR регулярно обвиняется сирийскими военными аналитиками в предоставлении ложных отчетов и завышении цифр потерь.