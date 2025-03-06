В Сирии в результате нападений погибли не менее 13 силовиков
В результате серии нападений, организованных сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада, в районе Джебла в провинции Латакия погибли не менее 13 сотрудников управления государственной безопасности новых властей, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источники.
Министерство обороны Сирии направило в район, где произошли нападения, военное подкрепление. Собеседники телеканала сообщили, что была начата операция по восстановлению стабильности в районе.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа. Президент РФ Владимир Путин также провел с ним телефонный разговор.