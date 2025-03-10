Приведут ли восстания в Сирии к новому длительному кровопролитию

Приведут ли восстания в Сирии к новому длительному кровопролитиюЧерез эскалацию новые власти могут попытаться избавиться от неконтролируемых радикалов
С 6 марта на средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули кровопролитные вооруженные стычки, в которых столкнулись бывшие военнослужащие армии экс-президента Башара Асада и сторонники нового правительства. Поводом, как пишут СМИ, стало нападение антиправительственных партизан на силовиков действующего правительства Дамаска. На этом фоне власти объявили о перекрытии всех дорог, ведущих к побережью. Живущие преимущественно в провинциях Латакия и Тартус арабы-алавиты (последователи синкретического учения, причисленного к шиизму в 1970-е гг.) на начало гражданской войны в 2011 г. составляли около 15% из 22,5 млн сирийского населения. Они составляли костяк офицерского корпуса армии Асада.
К утру 8 марта правительственные силы отбили большую часть захваченных восставшими территорий, сообщило агентство SANA. Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) оценила количество погибших в 1000 человек – в основном это гражданские лица. По утверждению этой организации, столкновения привели к самым большим потерям среди мирного населения за такой короткий срок с начала гражданской войны в республике в 2011 г. Один из собеседников «Ведомостей», ранее работавших в стране, говорит, что число погибших может быть гораздо больше.
На этом фоне временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, лидер группировки ХТШ – «Хайят Тахрир аш-Шам»
ЕС осудил «недавние нападения, предположительно совершенные сторонниками Асада, на правительственные силы в прибрежных районах Сирии, а также все акты насилия в отношении мирных жителей». Примерно аналогичное заявление сделала Лига арабских государств. А МИД Франции призвал сирийское правительство обеспечить независимое расследование инцидентов и наказание виновных.
Госсекретарь США Марко Рубио осудил действия радикальных исламских групп и призвал сирийское правительство привлечь к ответственности виновных в трагедии на северо-западе Сирии. «США поддерживают религиозные и этнические меньшинства Сирии, включая христианские, друзские, алавитские и курдские общины», – говорится в сообщении госдепа.
МИД России еще в пятницу выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Сирии, а также призвал всех авторитетных сирийских лидеров сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 марта отметил, что «не знает деталей»: «Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне».
В ночь на 8 марта часть сирийцев могла укрыться на территории гражданской части аэропорта «Хмеймим» в Латакии, сказал один из источников, знакомых с положением дел в регионе. «Ведомости» направили запрос в Минобороны и МИД России. Как передает SANA, сейчас местные власти пытаются успокоить мирных жителей и вернуть их в места постоянного проживания.
Власти Израиля призвали международное сообщество привлечь к ответственности новое руководство Сирии за массовые убийства. По словам израильского министра обороны Исраэля Каца, после «учиненной отрядами аль-Джулани (Мухаммед аль-Джулани – в прошлом псевдоним временного президента аш-Шараа) резни против алавитов» он снял свою маску и показал свое истинное лицо. «Израиль защитит себя от любой угрозы, исходящей из Сирии», – написал на своей странице в Х министр.
Тегеран, ранее оказывавший помощь правительству Асада, официально пока никак не отреагировал на события в Сирии. А союзная Тегерану ливанская группировка «Хезболла» поспешила отвергнуть какую-либо свою причастность к восстанию на прибрежной сирийской территории.
Иран после свержения Асада не может занять какую-либо позицию в нынешнем противостоянии между правительством и восставшими, говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
Восстание алавитов давно готовилось, его спровоцировало массовое насилие против меньшинства проправительственными боевыми группами, говорит старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его словам, хотя количество группировок под эгидой ХТШ сократилось с 25 до пяти, Дамаск еще полностью не контролирует их деятельность. «В преступлениях против мирных жителей замечены иностранные боевики. Часть групп официально даже не аффилированы с правительством и не подчиняются его приказам», – говорит эксперт.
Эти боевики, продолжает Сухов, рассматривают алавитов в качестве законного, с их точки зрения, объекта. Радикалы считают представителей этой общины еретиками и, по их мнению, в отличие от христиан и иудеев недостойными быть под защитой государства, объяснил эксперт. Эскалация открывает возможность временному президенту аш-Шараа избавиться от таких опасных союзников, полагает Сухов.
В таких условиях столкновения на северо-западе Сирии могут привести к возобновлению гражданской войны с новой силой, считает он. Теперь сирийские курды, контролирующие северо-восток страны, никогда не согласятся сложить оружие и интегрироваться в государство, пока им не будут даны четкие гарантии безопасности. Аналогичную позицию, скорее всего, займут местные друзы на юге страны, считает эксперт.