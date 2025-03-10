Приведут ли восстания в Сирии к новому длительному кровопролитию

К утру 8 марта правительственные силы отбили большую часть захваченных восставшими территорий, сообщило агентство SANA. Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) оценила количество погибших в 1000 человек – в основном это гражданские лица. По утверждению этой организации, столкновения привели к самым большим потерям среди мирного населения за такой короткий срок с начала гражданской войны в республике в 2011 г. Один из собеседников «Ведомостей», ранее работавших в стране, говорит, что число погибших может быть гораздо больше.