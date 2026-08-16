Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI796,02-5,13%RGBI114,24-0,67%CNY Бирж.12,535+0,67%IMOEX2 136,35-4,29%RGBITR771,23-0,61%
Главная / Бизнес /

Syrian Airlines возобновила рейсы между Дамаском и Москвой

Ксения Наумчик

Авиакомпания Syrian Airlines отправила первый после длительного перерыва рейс из Дамаска в Москву. Об этом свидетельствуют данные сервсиса Flightradar.

Возобновление авиасообщения между столицами России и Сирии произошло после приостановки полетов в декабре 2024 г. на фоне падения режима Башара Асада.

В Syrian Airlines сообщили ТАСС, что почти все места на рейс были проданы. Полет занимает около 4 часов 40 минут, прибытие в Москву ожидается в 07:00 мск, обратный вылет запланирован на 08:10 мск.

На сайте аэропорта «Шереметьево» сообщили, что первый пассажирский рейс прибыл из Дамаска в Москву.

Кто такой Башар Асад

Политика / Международные новости

В авиакомпании уточнили, что регулярные рейсы между двумя столицами также будут выполняться по воскресеньям. Syrian Airlines готова увеличить их количество при сохранении высокого спроса на перевозки.

15 августа представитель Syrian Airlines сообщил, что продажа билетов на рейсы вплоть до 18 октября уже открыта. В московском филиале перевозчика, компании «Меланс», отметили, что прорабатывают возможность наращивания частоты полетов.

О возобновлении рейсов стало известно 4 августа. Прямое пассажирское сообщение было приостановлено на фоне событий в Сирии, когда в стране сменилась власть. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Асад получил политическое убежище в Москве. 

11 августа Асада заочно приговорили к смертной казни в своей стране.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте