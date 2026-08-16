Syrian Airlines возобновила рейсы между Дамаском и Москвой
Авиакомпания Syrian Airlines отправила первый после длительного перерыва рейс из Дамаска в Москву. Об этом свидетельствуют данные сервсиса Flightradar.
Возобновление авиасообщения между столицами России и Сирии произошло после приостановки полетов в декабре 2024 г. на фоне падения режима Башара Асада.
В Syrian Airlines сообщили ТАСС, что почти все места на рейс были проданы. Полет занимает около 4 часов 40 минут, прибытие в Москву ожидается в 07:00 мск, обратный вылет запланирован на 08:10 мск.
На сайте аэропорта «Шереметьево» сообщили, что первый пассажирский рейс прибыл из Дамаска в Москву.
В авиакомпании уточнили, что регулярные рейсы между двумя столицами также будут выполняться по воскресеньям. Syrian Airlines готова увеличить их количество при сохранении высокого спроса на перевозки.
15 августа представитель Syrian Airlines сообщил, что продажа билетов на рейсы вплоть до 18 октября уже открыта. В московском филиале перевозчика, компании «Меланс», отметили, что прорабатывают возможность наращивания частоты полетов.
О возобновлении рейсов стало известно 4 августа. Прямое пассажирское сообщение было приостановлено на фоне событий в Сирии, когда в стране сменилась власть. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Асад получил политическое убежище в Москве.
11 августа Асада заочно приговорили к смертной казни в своей стране.