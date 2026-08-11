Башара Асада приговорили к смертной казни в Сирии

Асад правил Сирией с 2000 по декабрь 2024 г. Западные страны, в том числе Франция и Турция, обвиняли его в военных преступлениях в период гражданской войны в 2010-х. Власти Сирии обвинения отвергали, называя их необоснованными. Правление династии Асадов завершилось после наступления вооруженной оппозиции в конце 2024 г. Асад и члены его семьи получили политическое убежище в России.