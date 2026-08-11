Башара Асада приговорили к смертной казни в Сирии

Башара Асада приговорили к смертной казни в СирииЭкс-президент сейчас находится в России
Президента Сирии Башара Асада заочно приговорили к смертной казни в своей стране, передает агентство Sana.
Суд признал его виновным в «военных преступлениях» и «преступлениях против человечности» во время гражданской войны в стране. Сейчас он находится в России, куда прибыл после его свержения в декабре 2024 г.
Также к смертной казни приговорен двоюродный брат Асада Атеф Наджиб. При бывшем президенте он занимал пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа на юге страны.
Асад правил Сирией с 2000 по декабрь 2024 г. Западные страны, в том числе Франция и Турция, обвиняли его в военных преступлениях в период гражданской войны в 2010-х. Власти Сирии обвинения отвергали, называя их необоснованными. Правление династии Асадов завершилось после наступления вооруженной оппозиции в конце 2024 г. Асад и члены его семьи получили политическое убежище в России.
В октябре 2025 г. СМИ сообщили, что новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа требует от Москвы выдать Асада.