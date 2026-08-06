Ждет ли Сирию под властью аш-Шараа обещанный МВФ двузначный рост ВВП

Ждет ли Сирию под властью аш-Шараа обещанный МВФ двузначный рост ВВПЭтому может помочь низкая база разоренной страны, а затормозить – ее послевоенные проблемы
Экономика Сирии по итогам 2026 г. покажет восстановительный рост около 10%. Об этом говорится в опубликованном 5 августа отчете Международного валютного фонда (МВФ) по итогам его июльской миссии в Дамаск.
«Восстановление Сирии набирает обороты, в 2026 г. ожидается двузначный рост, а в 2027 г. продолжится уверенный рост, чему способствует улучшение сельского хозяйства, добычи углеводородов, электроснабжения, торговли и услуг, а также возвращение беженцев, увеличение числа людей, посещающих/въезжающих [в страну], и государственных расходов», – цитирует пресс-служба МВФ главу миссии по Сирии Рона ван Рудена. Ранее он занимал пост главы миссии МВФ по Украине, а в 2025 г. был назначен на вакантный 14 лет до того пост по ближневосточной стране.
Как следует из релиза фонда, миссия посещала сирийскую столицу 19–23 июля, «чтобы оценить экономические условия в Сирии, обсудить ход реформ и приоритеты политики, а также договориться о дальнейшей технической помощи в рамках активизации взаимодействия». Команда МВФ, в частности, встретилась с министром финансов Сирии Мохаммадом Исром Барни и главой ЦБ Сафватом Расланом. «Была согласована обширная программа технической помощи фонда Сирии», – заявил по итогам переговоров ван Руден. Он пояснил, что она будет касаться фискальной и денежно-кредитной политики, систем учета и соответствующих реформ.
Глава миссии МВФ заверил в поддержке усилий Дамаска по восстановлению экономики и «улучшению функционирования ключевых экономических институтов». Опора этих усилий, по его мнению, «значительный прогресс, достигнутый за последние 1,5 года». После свержения Башара Асада в 2024 г. коалицией исламистов нынешнего лидера страны Ахмеда аш-Шараа в страну вернулись 1,5 млн беженцев, «настроение потребителей улучшается», экономика «постепенно реинтегрируется» с соседями, преодолевая последствия засухи 2025 г.
Реинтеграцию иллюстрируют примеры участия иностранного бизнеса в Сирии. В день отчета МВФ Syrian Electricity Company и саудовская Al-Harfi подписали соглашения о сотрудничестве в производстве энергии. В июле катарская Baladna (Катар – союзник Турции, к ней близки новые сирийские власти) анонсировала инвестицию $3,3 млрд в агрокомплекс на Евфрате. В мае Baladna и Al Dahra из ОАЭ договорились об обмене агротехнологиями в Сирии. В алавитской Латакии в 2025 г. французская CMA CGM закрепила управление контейнерным терминалом и расширила его на сухопутные объекты.
Стимулом активности бизнеса стал ряд инвестсоглашений после отмены экономических санкций Евросоюза (ЕС) в мае 2025 г., а затем и со стороны США. Дамаск заключил соглашения с катарской UCC Holding, турецкой Kalyon Holding, американской Chevron (на $7 млрд – восстановление 4 ГВт генерации), Саудовской Аравией (в июле 2025 г. на $6,4 млрд – инфраструктура, недвижимость, телеком), дубайской DP World (на $800 млн – управление и модернизация порта Тартус у базы ВМФ России). Но Сирия не исключена из серого списка ФАТФ, банковская система страны отключена от мировой. Ван Руден назвал урегулирование с ФАТФ ключевой целью.
Инфляция в Сирии, замедлившаяся в первый год правления аш-Шараа, значительно выросла в 2026 г., заметили в МВФ. Это, по словам ван Рудена, отражает дороговизну импортного топлива и продовольствия, а также высокий спрос. Повышение уровня жизни идет параллельно росту цен на ЖКХ и жилье. «Ожидается, что инфляция замедлится в 2027 г. при условии ослабления давления на импортные цены и разумной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики».
По словам ван Рудена, Дамаск в 2025 г. «завершил с небольшим профицитом» бюджета, так как «расходы были ограничены имеющимися ресурсами». В МВФ предполагают, что доходы властей «существенно возрастут в 2026 г.»: от углеводородов, налогов, пошлин, лицензионных платежей за телеком и транзита топлива. Ван Руден похвалил ЦБ Сирии за успешное введение новой валюты.
Глава миссии МВФ заметил, что в Сирии все еще «бедность широко распространена, а экономический рост в разных регионах неравномерен». Но обещаний каких-либо ценных для Сирии траншей от МВФ давать не стал.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты согласны, что ключевой фактор роста ВВП Сирии – эффект низкой базы после войны.
Прогноз МВФ говорит о начале экономического оживления, замечает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. Но фонд дает предварительные оценки, искаженные низким качеством статистики, замечает востоковед. Достоверности не добавляет и то, что значительная часть экономки Сирии серая, говорит программный менеджер РСМД Иван Бочаров.
Сухов напомнил, что экономика Сирии потеряла половину объема, девять из 10 сирийцев за чертой бедности, большинство выживает благодаря мелкой торговле, ремеслу, переводам из-за границы и гумпомощи. «Для высокого показателя роста достаточно вернуть в строй часть простаивающих предприятий, увеличить подачу электричества, восстановить транспортное сообщение и дать возможность перемещать товары между регионами», – сказал он.
Сухов добавил, что такой рост ограничен дефицитом кадров, энергии, топлива, оборудования и кредитов. Бочаров видит проблемой слабость новых госинститутов, коррупцию и отсутствие контроля властей над всей территорией страны.
Источником вероятного роста экономики Сирии, по словам Сухова, могло бы стать восстановление агропроизводства после засухи 2025 г. – эта отрасль дает доход значительной части населения и снабжает пищепром.
Подстегнуло показатели ВВП и восстановление весной 2026 г. контроля Дамаска над находившимися под властью курдов месторождениями углеводородов на северо-востоке страны. Всемирный банк (ВБ) отметил рост доли добычи нефти в распоряжении сирийского правительства с 20 до 88%. «Россия хотя и временно, но главный поставщик нефти Сирии. В 2026 г. поставки выросли на 75% до 60 000 барр./сутки», – замечает Сухов. Россия сохраняет роль и одного из главных поставщиков зерна, указал Бочаров.
Другие источники восстановления – рост спроса после возвращения беженцев, авиасообщения с соседями, грузооборота, инвестсоглашения, заметил Сухов. Но, как подчеркивает Бочаров, инвесторы пока осторожны, а часть проектов лишь на стадии обсуждения. Несмотря на рост доходов, новая власть в Сирии справляется за счет Катара и Саудовской Аравии, напоминает Сухов: в 2025 г. Доха стала ежемесячно выделять Дамаску $29 млн на зарплаты чиновникам, а саудовский фонд дал $89 млн. «Государство, не способное платить чиновникам, зависимо от покровителей. Участие арабских монархий дает временный запас устойчивости, но есть вопрос, сможет ли Дамаск превратить передышку в работающую экономику», – говорит востоковед. С такими вводными восстановление ВВП Сирии до довоенного уровня 2010 г. Сухов допускает лишь через 15 лет. Говорить о выходе Сирии из кризиса в обозримом будущем преждевременно, соглашается Бочаров.