Ждет ли Сирию под властью аш-Шараа обещанный МВФ двузначный рост ВВП

Другие источники восстановления – рост спроса после возвращения беженцев, авиасообщения с соседями, грузооборота, инвестсоглашения, заметил Сухов. Но, как подчеркивает Бочаров, инвесторы пока осторожны, а часть проектов лишь на стадии обсуждения. Несмотря на рост доходов, новая власть в Сирии справляется за счет Катара и Саудовской Аравии, напоминает Сухов: в 2025 г. Доха стала ежемесячно выделять Дамаску $29 млн на зарплаты чиновникам, а саудовский фонд дал $89 млн. «Государство, не способное платить чиновникам, зависимо от покровителей. Участие арабских монархий дает временный запас устойчивости, но есть вопрос, сможет ли Дамаск превратить передышку в работающую экономику», – говорит востоковед. С такими вводными восстановление ВВП Сирии до довоенного уровня 2010 г. Сухов допускает лишь через 15 лет. Говорить о выходе Сирии из кризиса в обозримом будущем преждевременно, соглашается Бочаров.