Транзит нефти через Сирию может стать альтернативой Ормузскому проливу

До того президенты Иракского Курдистана и Сирии дважды проводили переговоры в турецкой Анталье на полях дипломатического форума – в апреле 2025 г. и почти ровно через год. На последней из встреч Барзани говорил о достигнутом прогрессе при новых властях Сирии (после свержения режима Башара Асада с декабря 2024 г.) в сфере безопасности. Стабилизации помогли и договоренности конца января 2026 г. между Дамаском и лидерами сирийских курдов из состава так называемых Сил демократической Сирии, контролирующих северо-восток страны. Они согласились поэтапно интегрировать местные институты в сирийское государство, а также войти в состав общегосударственных силовых структур. Это стало результатом успешного наступления армии Сирии и поддерживающих ее арабских племен на позиции курдов.