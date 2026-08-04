Транзит нефти через Сирию может стать альтернативой Ормузскому проливу

Транзит нефти через Сирию может стать альтернативой Ормузскому проливуНовые власти страны ведут переговоры об использовании этого маршрута
Президент автономного Иракского Курдистана Нечирван Барзани 3 августа впервые провел переговоры с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Дамаске. Сама встреча состоялась по инициативе хозяев мероприятия, на ней лидеры обсудили вопросы безопасности, торгово-экономического сотрудничества, а также последние события на Ближнем Востоке, передает сирийское агентство SANA.
Цель визита Барзани в Дамаск – нормализация отношений между сирийскими арабами и курдами после завершения вооруженного конфликта в Сирии, считает сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. Но вероятно, что стороны больше уделили времени обсуждению вопроса транспортировки и безопасного транзита нефти из Ирака в сирийский порт Банияс на фоне кризиса в Ормузском проливе, вызванного военным противостоянием между США и Ираном. «Помимо вопросов логистики аш-Шараа и Барзани могли затронуть и проблему приграничной безопасности, в том числе в контексте ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено в России), а также возвращение сирийских беженцев из Иракского Курдистана», – предположил Лазовский.
До того президенты Иракского Курдистана и Сирии дважды проводили переговоры в турецкой Анталье на полях дипломатического форума – в апреле 2025 г. и почти ровно через год. На последней из встреч Барзани говорил о достигнутом прогрессе при новых властях Сирии (после свержения режима Башара Асада с декабря 2024 г.) в сфере безопасности. Стабилизации помогли и договоренности конца января 2026 г. между Дамаском и лидерами сирийских курдов из состава так называемых Сил демократической Сирии, контролирующих северо-восток страны. Они согласились поэтапно интегрировать местные институты в сирийское государство, а также войти в состав общегосударственных силовых структур. Это стало результатом успешного наступления армии Сирии и поддерживающих ее арабских племен на позиции курдов.
Визит Барзани в Дамаск произошел спустя несколько дней после посещения Эрбиля (административный центр Иракского Курдистана) министром образования Сирии Мухаммедом Турки. Еще ранее в Эрбиле министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани проводил обсуждения по вопросу возобновления работы сирийского консульства в курдской автономии.
Иракский Курдистан обладает значительными собственными запасами нефти. На пике суточная добыча нефти в автономии достигала 450 000 барр.
В середине июля 2026 г. руководители иракской и сирийской энергетических компаний заключили в Вашингтоне соглашение о восстановлении нефтепровода Киркук – Банияс. Он был построен еще в 1952 г., но после его повреждения во время вторжения армии США в Ирак в 2003 г. транспортировка нефти до 700 000 барр./сутки была приостановлена. Как писало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, до ирако-сирийских договоренностей вопрос о возобновлении работы Киркук – Банияс также обсуждал спецпосланник США по Сирии и Ираку Томас Баррак с представителями обоих государств и американскими компаниями с целью расширить пути транспортировки ближневосточной нефти.
Восстановление нефтепровода Киркук – Банияс лоббирует Белый дом, чтобы встроить Сирию в экономические цепочки в регионе, а также обеспечить устойчивость правительству аш-Шараа, констатирует эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. На это, продолжает эксперт, указывает желание американцев подключить свои компании к участию в консорциуме по трубопроводу. При этом, несмотря на интерес США, экономическая составляющая складывается явно не в пользу сирийского маршрута, поскольку нефтепровод фактически нужно строить заново, отмечает Юшков. «Этот проект рискованный и для иракской стороны, и потому для получения их согласия сторонникам сирийского трубопровода придется предоставить Багдаду очень выгодные условия. Тем не менее новые сирийские власти будут пытаться «влезть» в максимальное количество инфраструктурных проектов», – отмечает аналитик.
Пока с точки зрения альтернативных маршрутов поставок энергоносителей на мировой рынок наиболее конкурентоспособен нефтепровод от месторождений Киркука в турецкий средиземноморский порт Джейхан, говорит Юшков. По его словам, в реализации этого проекта заинтересована турецкая сторона, поскольку объемы поставок нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан снижаются из-за сокращения уровня добычи в Азербайджане.
За несколько дней до встречи аш-Шараа с Барзани в Дамаске президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Ирака Али аз-Зайди в Анкаре. По итогам встречи турецкая трубопроводная компания BOTAŞ подписала с иракскими государственными нефтяными компаниями SOMO и NOC соглашение сроком на один год. Речь идет о поставках в Турцию из иранских месторождений 750 000 барр./сутки по нефтепроводу Киркук – Джейхан. Стороны также договорились увеличить в ближайшие годы этот уровень до 1,5 млн барр./сутки. Кроме того, в присутствии министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара нефтяная корпорация TPAO из этой страны приобрела 15%-ную долю в компании BP Energy Company of Kirkuk Limited, став партнером в разработке новых нефтяных месторождений Киркука.
Другим потенциальным маршрутом транспортировки ближневосточной нефти может стать проект сухопутного коридора «Путь развития», который соединит страны Персидского залива с Европой через Ирак и Турцию. Он предусматривает строительство около 1200 км железных и автомобильных дорог с оценочной стоимостью проекта около $22 млрд. Работы начнутся в 2026 г. и предположительно завершатся через три года, говорил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.